​Trendyol satıcılarına özel İstanbul Havalimanı hizmetlerinde yüzde 40 indirim fırsatı.

Trendyol, satıcılarına e-ticaretten sosyal ihtiyaçlarına kadar ihtiyaç duyabilecekleri tüm çözümlere indirimli tekliflerle ve ek avantajlarla sahip olabilecekleri Trendyol Çözüm Ortağı uygulaması ile ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Trendyol satıcıları İGA İstanbul Havalimanı hizmetlerinden yüzde 40’a varan indirimlerden yararlanabilecek. Kampanya 31 Ağustos 2022 tarihine kadar satıcıların kullanımına açık olacak.

Satıcıların yararlanabileceği hizmetler arasında ise;

• Zamanı en iyi şekilde değerlendirmesi için vale otopark hizmetinde yüzde 20 indirim

• Uçak biniş kapısına rahatlıkla ulaşım için İç ve Dış Hatlar Buggy shuttle servis hizmetinde yüzde 20 indirim

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• Uçuş öncesi daha keyifli vakit geçirmek için İç Hatlar Lounge hizmetinde yüzde 40 indirim

• Ayrıcalıklı hizmetleri günlük paket halinde almak isteyen satıcılar için ise Hızlı Geçiş, öncelikli Check-in, Lounge ve Buggy hizmetlerinin bir arada olduğu İGA Pass Daily yüzde 10 indirim

• 7-12 yaş arasındaki çocuklar için kullanılabilecek İGA Pass Daily Kids paketinde de yüzde 10 indirim hakkı bulunuyor.

Trendyol’un iş ortağı olan satıcılarına sağladığı indirim ve avantajlı tekliflere cozumortagım.trendyol.com üzerinden ulaşılabiliyor.