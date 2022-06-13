Ekonomi Trendyol satıcılarına özel İstanbul Havalimanı hizmetlerinde yüzde 40 indirim fırsatı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trendyol satıcılarına özel İstanbul Havalimanı hizmetlerinde yüzde 40 indirim fırsatı

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, iş ortağı olan satıcılarına indirimli ve avantajlı teklifler sunduğu Trendyol Çözüm Ortağım uygulaması ile ayrıcalıklar sağlamaya devam ediyor. Trendyol, son kampanyası ile satıcıların seyahat ihtiyaçlarında da yanlarında olurken, 31 Ağustos’a kadar İGA İstanbul Havalimanı hizmetlerinde yüzde 40’a varan indirimler sunuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Trendyol satıcılarına özel İstanbul Havalimanı hizmetlerinde yüzde 40 indirim fırsatı
​Trendyol satıcılarına özel İstanbul Havalimanı hizmetlerinde yüzde 40 indirim fırsatı.

Trendyol, satıcılarına e-ticaretten sosyal ihtiyaçlarına kadar ihtiyaç duyabilecekleri tüm çözümlere indirimli tekliflerle ve ek avantajlarla sahip olabilecekleri Trendyol Çözüm Ortağı uygulaması ile ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Trendyol satıcıları İGA İstanbul Havalimanı hizmetlerinden yüzde 40’a varan indirimlerden yararlanabilecek. Kampanya 31 Ağustos 2022 tarihine kadar satıcıların kullanımına açık olacak.

Satıcıların yararlanabileceği hizmetler arasında ise;

• Zamanı en iyi şekilde değerlendirmesi için vale otopark hizmetinde yüzde 20 indirim

• Uçak biniş kapısına rahatlıkla ulaşım için İç ve Dış Hatlar Buggy shuttle servis hizmetinde yüzde 20 indirim

• Uçuş öncesi daha keyifli vakit geçirmek için İç Hatlar Lounge hizmetinde yüzde 40 indirim

• Ayrıcalıklı hizmetleri günlük paket halinde almak isteyen satıcılar için ise Hızlı Geçiş, öncelikli Check-in, Lounge ve Buggy hizmetlerinin bir arada olduğu İGA Pass Daily yüzde 10 indirim

• 7-12 yaş arasındaki çocuklar için kullanılabilecek İGA Pass Daily Kids paketinde de yüzde 10 indirim hakkı bulunuyor.

Trendyol’un iş ortağı olan satıcılarına sağladığı indirim ve avantajlı tekliflere cozumortagım.trendyol.com üzerinden ulaşılabiliyor.

Çok ciddiye alıyoruz

'Çok ciddiye alıyoruz'

​NATO'dan önemli Türkiye detayı.
Galatasaraya evet dedi

Galatasaray'a 'evet' dedi

​Galatasaray'da yeni yönetim Arjantinli teknik adamı istiyor.
Kılıçdaroğlunun tweet çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun 'tweet' çelişkisi

Bakan Bozdağ TVNET'te anlattı: Yüzlerce kişiye dava açtı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk gaz 2023'te sistemde olacak.

Lincoln Fenerbahçe'de

Lincoln Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun transferini resmen açıkladı.

Ankara'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Adana'yı sel vurdu

Adana'yı sel vurdu

​Araçlar kullanılamaz hale geldi.

​Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.