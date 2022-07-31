Ekonomi Trendyol ve Türk Hava Yolları güçlerini birleştirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trendyol ve Türk Hava Yolları güçlerini birleştirdi

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu Türk Hava Yolları ile güçlerini birleştirdi. İş birliği kapsamında Türk Hava Yolları yolcu programı Miles&Smiles’a dahil olan müşteriler, biriktirdikleri Milleri diledikleri zaman Trendyol Hediye Çeki’ne dönüştürebilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trendyol ve Türk Hava Yolları güçlerini birleştirdi
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Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türk Hava Yolları ile yeni bir iş birliğine imza attı. Türkiye’nin örnek iki şirketinin güçlerini birleştirdiği iş birliği kapsamında Türk Hava Yolları yolcu programı Miles&Smiles’a üye olan kullanıcılar bundan böyle, uçuş ve kredi kartı harcamalarından kazandıkları Millerini Türk Hava Yolları’nın yenilenen online alışveriş sitesi shopandmiles.com’da Trendyol Hediye Çeki’ne dönüştürerek kullanabilecek.

Millerini dönüştüren kullanıcılar hediye çeklerini, giyimden aksesuara, kozmetikten mobilyaya kadar birçok kategoride harcayabilecekleri gibi Trendyol Yemek ve Hızlı Market’te de diledikleri şekilde kullanabilecek.

Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur
Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur

Gerçekleştirilen iş birliğine dair açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, ‘’Üyelerimizin taleplerini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak 2022 yılında Shop&Miles sitemizi yeniledik. Shop&Miles ile artık Miles&Smiles kullanıcıları, Millerini dilediği marka ile ihtiyaç duydukları her alanda harcayabilecekler. Çok kısa bir sürede bu proje değişimine ayak uydurarak ilk fazda bizimle olan 8 markadan biri olan Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ile iş birliğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz’’ dedi.

Trendyol CMO'su Erdem İnan
Trendyol CMO'su Erdem İnan

Erdem İnan: Türk Hava Yolları ile yeni bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz

Müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak için çalıştıklarını vurgulayan Trendyol Grubu CMO’su Erdem İnan ise bu kapsamda yeni iş birlikleri başlattıklarını belirtti. İnan, “Trendyol olarak Türkiye’nin köklü ve örnek şirketlerinden Türk Hava Yolları ile yeni bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği sayesinde Miles&Smiles yolcu programına kayıtlı Trendyol kullanıcıları, kazandıkları Milleri ile platformumuzdan alışveriş yapma imkanına sahip olacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ürün ve hizmet çeşitliliklerini zenginleştirerek artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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