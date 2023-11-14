Trikocuların Avrupa tedirginliği

Türkiye’nin hazır giyim ihracatında en güçlü olduğu alt grupların başında triko geliyor. Türkiye'ye hem istihdam hem de katma değer açısından önemli getiriler sağlıyor. Ancak pandemiyle birlikte Avrupa'daki talep daralması, Türk trikocularına zorlu günler yaşatıyor.

Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balkuv, “Avrupa’ya önemli bir ihracatımız var. Almanya, İspanya başı çekiyor. İstikrarımızı kaybetmedik ama Avrupa ekonomisinin daralması ve resesyon süreci ihracatımızı düşürdü” değerlendirmesinde bulundu.

170'TEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Bir milyondan fazla kişiye de istihdam sağlayan triko sektörü, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 170'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Satılan ürünlerin yüzde 85’inin yerli ve milli olduğu bilgisini veren Balkuv, “İhracatta Türkiye ortalaması 1.5 doların altında iken trikoda bu rakam 27 dolar seviyesinde. Ancak triko ihracatı 13 aydır gerileme eğiliminde. 2022’nin ilk 9 ayında 1 milyar 808 milyon dolarlık ihracat yaparken,

bu yılın aynı döneminde yüzde 15’lik bir düşüşle

1 milyar 549 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Biz de bu açığı kapatmak için yeni pazarlar arayışındayız, özellikle ABD pazarı” dedi.

YENİ PAZARA İHTİYAÇ VAR

Balkuv, hazır giyimin asla vazgeçilemeyecek bir sektör olduğunu ifade ederken, artan maliyetlerle üretimi artırarak ve farklı pazarlara açılarak sıkıntıların üstesinden gelineceğini belirtti. ABD ile yapılması planlanan 100 milyar dolarlık serbest ticaret anlaşmasının sektör için çok önemli olduğuna dikkat çeken Balkuv, "126 milyar dolar hazır giyim ithalatı yapan ABD’ye vergiler ve yüksek navlun ücretlerinden kaynaklı sadece yüzde 1 oranında ihracat yapabiliyoruz. 6 yıldır masada karşılıklı imza bekleyen dış ticaret anlaşması hayati önem taşıyor. Yılda 500 milyon adet triko kapasitesi ve 100 milyon da atıl kapasitemiz var. Bunu, 1-2 senede yatırımlarla ve alternatif pazarlarla 700-800 milyon adede çıkartabiliriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de üreten desteklenmeli

Balkuv, Orta Vadeli Plan'da (OVP) büyük bir disiplin gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: “Devletimizin yatırımcı çekmek istemesi olumlu. Sektörümüzün geleceği için iç pazardaki yatırımcıları da büyütmeli ve dışarı kaçırmamalıyız. Üretime ve döviz girdisine ihtiyaç var. Aksi halde yatırımcı, ABD ile gümrüksüz ticaret yapabildiği Mısır, Ürdün gibi ülkelere kaçıyor. Bizim tek isteğimiz üretmek. Pandemide zirveyi gördük ve Çin'in devre dışı kalmasıyla alternatif ülke olduk. Üretimde, satışta rekorlar kırdık ama bu daha sonra normale döndü."







