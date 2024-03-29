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Ekonomi

TÜİK şubat ayı rakamlarını paylaştı: İhracat arttı ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat 2024 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre şubat ayında ihracat yüzde 13,6 artarken, ithalat ise yüzde 9,2 azaldı.

11:52 - 29/03/2024 Cuma
DHA
Arşiv
Arşiv

TÜİK, Şubat 2024 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.


Buna göre; ihracat 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 27 milyar 853 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 41 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 16 azalarak 54 milyar 33 milyon dolar oldu.


DIŞ TİCARET AÇIĞI, ŞUBATTA YÜZDE 44,2 AZALDI


Şubat ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 azalarak 12 milyar 130 milyon dolardan, 6 milyar 771 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Şubat ayında yüzde 60,5 iken; 2024 Şubat ayında yüzde 75,7'ye yükseldi. 2024 Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı, yüzde 51 azalarak 26 milyar 419 milyon dolardan, 12 milyar 955 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Şubat döneminde yüzde 58,9 iken; 2024 yılının aynı döneminde yüzde 76'a yükseldi.


EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU


Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 722 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 332 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 158 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 73 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 66 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu. Ocak-şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 484 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 536 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 169 milyon dolar ile Irak, 2 milyar 156 milyon dolar ile İtalya ve 2 milyar 88 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu.


İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI


İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 27 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 434 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 218 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 543 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 337 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 45,1'ini oluşturdu. Ocak-şubat döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 8 milyar 352 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 327 milyon dolar ile Çin, 4 milyar 135 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 739 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 730 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,9'unu oluşturdu.





#Türkiye İstatistik Kurumu
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#İhracat
#İthalat
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