Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlundan vatandaşa uyarı Yalancı indirime aldanmayın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan vatandaşa uyarı: Yalancı indirime aldanmayın

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, giyimden şekerlemeye Ramazan Bayramı alışverişi öncesi vatandaşların nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlundan vatandaşa uyarı: Yalancı indirime aldanmayın
Aydın Ağaoğlu

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, giyimden şekerlemeye Ramazan Bayramı alışverişi öncesi vatandaşların nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. Ağaoğlu, “Tüketiciler bütçelerini aşmadan alışveriş yapmaya özen göstersinler. Piyasada çok fazla sahte ürün var. Sahte ürünlere dikkat etsinler” diye konuştu.

BAYRAM LİSTESİ ÖNEMLİ

Ramazan Bayramı yaklaşırken hazırlıklar da hızlandı. Tüketicileri bayram alışverişi ve indirimli ürün adı altında satılan ürünler ile ilgili uyaran Ağaoğlu, şunları söyledi: “Bayram öncesi alışveriş yapmak bizim geleneklerimizde var. Tüketiciler alışveriş öncesinde bir liste yapsınlar ve bu liste doğrultusunda bütçelerini aşmadan, zorlamadan alışverişlerini yapsınlar. Bayram tarifesi adı altında önceki fiyatın iki katı fiyata tatil ücreti veren firmalar var. Bunlara dikkat etsinler.”

OGS- HGS farkı uyarısı: Mutlaka tüketiciye verilmesi gerekiyor
FOTOĞRAF 2
Title
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, \"Aracında OGS kullanan 1 milyon 200 bin kişinin 400 bini HGS'ye geçiş yaptı. OGS cihazları HGS kartlarından daha pahalıya satılıyordu. OGS'lerin ederi ile HGS'nin tutarı arasındaki farkın mutlaka HGS'ye yüklenmesi ve ya sahibine iade edilmesi gerekiyor. Bankalar sahip çıkmıyor bu duruma. OGS'nin içinde kalan bedellerin de HGS kartına aktarılmasını tüketiciler takip etmeli\" dedi.
Title
Otomatik Geçiş Sistemi(OGS) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan kararla 31 Mart 2021'den itibaren otoyol ve köprü gişelerinde kullanılamayacak. Artık, otoyol ve köprülerde sadece HGS kullanılacak. Depozito verilerek alınan OGS'lerin iadesiyle ilgili karışıklık yaşanıyor.
OGS- HGS farkı uyarısı: Mutlaka tüketiciye verilmesi gerekiyor
Otoyol ve köprüler kullanmak isteyen sürücüler, sadece HGS ile geçiş yapabilecek. Ancak depozito verilerek alınan OGS'lerin iadesiyle ilgili karışıklık yaşanıyor.

REKABET KURUMU’NA ŞİKAYET EDİN

Hem mağazalarda hem de internet ortamında yalancı indirimlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, “Yalancı indirimle ilgili geçtiğimiz günlerde çok ciddi yaptırımlar geldi. İndirim diye ilan ettikleri fiyat, geriye dönük 30 gün boyunca uygulanmış en düşük fiyat olmalı. Satıcı fiyatı 200 TL olan bir ürünü daha önce 125 TL'ye sattıysa onun üzerini çizip 125 TL ya da 150 TL yazamaz. Önceki süreçte 125 TL’ye satılmışsa ürün indirimli fiyatı 125 TL’nin altında olmalıdır. Tüketici bu ve buna benzer bir sorunla karşılaştığında Rekabet Kurumu’na anında şikayet edebilir” dedi.

Kopya siteyle dolandırıcılık: Reklam linkiyle para yüklemeyin
EKONOMİ
Kopya siteyle dolandırıcılık: Reklam linkiyle para yüklemeyin
Mescid-i Aksada Kadir Gecesi

Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi

​Binlerce Müslüman akın etti.
Liverpool finale göz kırptı

Liverpool finale göz kırptı

Devler Ligi yarı final ilk maçında Villarreal'e şans tanımadılar.
Kanada Parlamentosundan Ukrayna hakkında karar: Rusyanın saldırısı soykırım olarak nitelendi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük finalde konuştu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kavala'ya verilen cezaya ilişkin ilk açıklama.

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

​Belediye Başkanı Yılmaz Balıkesir'deki Ramazan ayını anlattı.

Erdoğan İstanbul Mushafı'nı tanıttı: Haysiyetimize saldıranaeyvallah etmeyiz

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.