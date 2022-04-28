Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan vatandaşa uyarı: Yalancı indirime aldanmayın

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, giyimden şekerlemeye Ramazan Bayramı alışverişi öncesi vatandaşların nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. Ağaoğlu, “Tüketiciler bütçelerini aşmadan alışveriş yapmaya özen göstersinler. Piyasada çok fazla sahte ürün var. Sahte ürünlere dikkat etsinler” diye konuştu.
BAYRAM LİSTESİ ÖNEMLİ
Ramazan Bayramı yaklaşırken hazırlıklar da hızlandı. Tüketicileri bayram alışverişi ve indirimli ürün adı altında satılan ürünler ile ilgili uyaran Ağaoğlu, şunları söyledi: “Bayram öncesi alışveriş yapmak bizim geleneklerimizde var. Tüketiciler alışveriş öncesinde bir liste yapsınlar ve bu liste doğrultusunda bütçelerini aşmadan, zorlamadan alışverişlerini yapsınlar. Bayram tarifesi adı altında önceki fiyatın iki katı fiyata tatil ücreti veren firmalar var. Bunlara dikkat etsinler.”
REKABET KURUMU’NA ŞİKAYET EDİN
Hem mağazalarda hem de internet ortamında yalancı indirimlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, “Yalancı indirimle ilgili geçtiğimiz günlerde çok ciddi yaptırımlar geldi. İndirim diye ilan ettikleri fiyat, geriye dönük 30 gün boyunca uygulanmış en düşük fiyat olmalı. Satıcı fiyatı 200 TL olan bir ürünü daha önce 125 TL'ye sattıysa onun üzerini çizip 125 TL ya da 150 TL yazamaz. Önceki süreçte 125 TL’ye satılmışsa ürün indirimli fiyatı 125 TL’nin altında olmalıdır. Tüketici bu ve buna benzer bir sorunla karşılaştığında Rekabet Kurumu’na anında şikayet edebilir” dedi.