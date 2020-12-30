Ekonomi Tüketici sütçüye döndü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketici sütçüye döndü

Tüketici sütçüye döndü

Uzmanların sağlıklı beslenme uyarısı tüketiciyi organik ürünlere yöneltti. Evde ekmek yapıp turşu kuran vatandaşın yeni trendinin evde yoğurt mayalamak olduğunu fark eden girişimciler; artan talebi fırsata çevirdi, mahalledeki sütçü sayısı arttı.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Girişimciler evde ekmek yapıp turşu kuran vatandaşın yeni trendinin evde yoğurt mayalamak olduğunu fark etti.
Girişimciler evde ekmek yapıp turşu kuran vatandaşın yeni trendinin evde yoğurt mayalamak olduğunu fark etti.

Salgına karşı mücadelede yeterli ve dengeli beslenme büyük önem taşıyor. Bu dönemde güçlü bir bağışıklık sistemi için probiyotik gıdaların mutlaka tüketilmesi gerektiğini savunan uzmanlar, tüketiciyi harekete geçirdi. Sağlıklı beslenme çağrısına kayıtsız kalamayan vatandaş, süt ve süt ürünlerine talebi arttırdı. İşlenmemiş süte daha çok rağbetin gösterildiği alanda; neredeyse tarihe karışan sokak sütçüleri geri döndü, evinde taze yoğurt mayalamayan kalmadı.

DÖNEMİN KAZANANI ÇİFTÇİ İLE SÜTÇÜ

  • Adrese teslim süt pazarının bile oluştuğu sektörde, dükkan kirası ve bayiliklerle uğraşmak istemeyen girişimciler, artan talebi fırsata çevirdi. Herhangi bir çiftçiyle anlaşarak; uygun fiyata süt satın alan girişimciler, büyük şehirlerde mahalle mahalle gezerek, sütün kilosunu 5 ila 6 liradan satışa sunuyor. Salgın döneminde vatandaşların yoğurdunu evde yapmaya başladığını anlatan Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, “Bu dönemde çiftliklerden gelen ve işlenmemiş süte talep arttı, halk sokak sütçüsüne yöneldi” dedi. Solakoğlu, şarküterilerde satılan açık süte de çok ciddi anlamda talebin katlandığını ifade etti.

Nevra Eker

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞTİ

Bu dönemde tüketim alışkanlıklarının değiştiğine işaret eden Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker de, “Sağlıklı beslenme, gıda güvenliği ve hijyen konuları daha fazla gündeme gelmeye başladı. Tüketiciler sağlıklı beslenme kaygısıyla, hem ara öğünlerde hem de gittikleri restoran ya da otellerde porsiyonluk paketlenmiş ürünlere yöneldi” diye konuştu. Metabolizmaya iyi gelen, bağışıklık ve sindirim sistemini destekleyen, probiyotik ürünlerin daha çok tercih edilmeye başlandığına dikkati çeken Eker, “Hijyenik süt ürünleri ihtiyacını karşılamak için hayata geçirdiğimiz online marketimiz market.eker.com sitesi, 2021 yılında da odaklandığımız projelerin başında gelecek” ifadelerini kullandı. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel ise, süt ve süt ürünleri sektöründe toplam satışın yüzde 35’i; otel, restoran, kafeterya olarak adlandırılan, ‘ev dışı’ kanalda gerçekleştiği bilgisini paylaştı. Koronavirüs salgınından dolayı getirilen kısıtlamalar sonucunda söz konusu sektörde satışların ciddi oranda gerilediğini aktaran Tezel, bu nedenle süreç içinde zaman zaman ciddi oranda stoklar oluştuğunu kaydetti.

EV İÇİ TÜKETİM ARTTI

  • Buna karşılık salgının bir diğer etkisi sonucunda, vatandaşın sağlıklı kalma-sağlığını kaybetmeme kaygısı ve virüse yakalanmama çabası nedeni ile ev içi tüketimde ambalajlı ürünün payının arttığını anlatan Tezel, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerini hatırlatarak, ambalajlı içme sütünde satış kaybı olmadığını ve satışların bir miktar da arttığına işaret etti.
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