Tüketiciye tasarruf girişimciye kazanç

Günümüzde yaşanan küresel ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, vatandaşları daha ekonomik alışveriş için çeşitli dijital uygulamalara yönlendiriyor. Gıda ürünleri başta olmak üzere marketlerdeki fiyatları karşılaştırma imkanı sağlayan platformlar şu sıralar hem tüketici hem girişimcinin radarında. Kullanıcılar zamandan tasarruf ederek, alışverişlerini daha uyguna getirirken, farklı tüketicilerin ürünler hakkındaki yorumlarını da göz önünde bulundurarak alışverişlerine yön verebiliyor.

BELİRSİZLİK BİTİYOR

Geçtiğimiz aylarda Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) hedefler doğrultusunda kurulacak mobil uygulama sayesinde, gıda ürünleri başta olmak üzere vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma imkanı sağlanacağı bildirilmişti. Bu kapsamda gıda enflasyonuyla mücadele, programın önemli başlıkları arasında yer aldı. Program hedefleri çerçevesinde, enflasyonun düşürülmesiyle öngörülebilirlik artırılacak, belirsizlik kaynaklı risk primleri düşürülecek, finansal aracılık sisteminin ve reel sektör sabit sermaye yatırımlarının verimliliği yükseltilecek, uzun vadeli Türk Lirası finansman kaynakları geliştirilecek.

MOBİLDEN KOLAY İNDİRİM TAKİBİ

Endüstri mühendisi olan girişimci Oğuzhan Uyanık da ortaklarıyla bir platform hayata geçirmiş. “Özellikle cep telefonlarının hayatımızın her anını kolaylaştırdığı günümüzde marketlerin hedefli pazarlama yapmadan kaynaklarını kapıda bekleyen broşürlere ayırmasının doğru olmayacağını düşünerek ‘indirimDe’ projesini geliştirmeye başladık” diyen Oğuzhan Uyanık, şunları kaydetti: “Uygulamamız Android ve iOS telefonlarda kullanılabilen, kullanıcıların konumlarına özel indirim ve kampanyaları kategorize ederek sunan ücretsiz bir mobil platform.”

Türkiye’de fiyat karşılaştırma uygulamalarına olan ilginin artmaya başladığını belirten Oğuzhan Uyanık, “Uygulamamızı kullanan kullanıcılar süt & kahvaltılık, temizlik ürünleri, kozmetik, bebek ürünleri v.b. kategorilerinde ürünleri ortalama %15-20 indirimle bulabiliyor” dedi. Uyanık, konuşmasına şöyle devam etti:

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“Ülkemizde fiyat / indirim hassasiyeti olan ve mobil uygulama üzerinden bunlara erişim sağlayan kişilerin 5 milyondan daha fazla olduğunu düşünüyoruz ve hedefimiz bu rakama ulaşabilmek.”

6 aylık fiyat geçmişi

Türkiye’de hizmet veren 165’den fazla marketi tek bir uygulamada toplayarak hem marketlerin dijital ile tanışmasını hem market broşürlerinin çevre kirliliği ve kâğıt israfı olmasının önüne geçmeye çalıştıklarını anlatan girişimci Oğuzhan Uyanık, “Süt ve kahvaltılık, temizlik ürünleri, kişisel bakım ve bebek ürünleri gibi kategoriler sayesinde kullanıcılar çevresindeki indirimleri ve kampanyaları kategorisine göre görüntüleyebiliyor. Mesela temizlik ürünleri kategorisindeki bir ürün için kullanıcılar farklı marketlerdeki anlık fiyat karşılaştırmasıyla birlikte o ürünün son 6 aylık fiyat geçmişini de görebiliyor” diyor.

40 BİN KULLANICIYA ULAŞTI

Uyanık, uygulamalarının şu anda 40 binden fazla kullanıcı tarafından indirildiğini kaydediyor. Türkiye ile benzer ekonomik iklime sahip ülkeler başta olmak üzere global pazarlara açılmak istediklerini anlatan Uyanık, ülke ekonomisine de katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor.