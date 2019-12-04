Ekonomi Tüketiciye tasarruf girişimciye kazanç
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketiciye tasarruf girişimciye kazanç

Gıda ürünleri başta olmak üzere marketlerdeki fiyatları karşılaştırma imkanı sağlayan uygulamalar şu sıralar hem tüketici hem girişimcinin radarında. Kullanıcılar zamandan tasarruf ederek, alışverişini daha uyguna getirirken, alanda faaliyet gösteren platform sayısı her geçen gün artıyor. Hükümet de enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirmek için bu tarz bir mobil uygulama hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Günümüzde yaşanan küresel ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, vatandaşları daha ekonomik alışveriş için çeşitli dijital uygulamalara yönlendiriyor. Gıda ürünleri başta olmak üzere marketlerdeki fiyatları karşılaştırma imkanı sağlayan platformlar şu sıralar hem tüketici hem girişimcinin radarında. Kullanıcılar zamandan tasarruf ederek, alışverişlerini daha uyguna getirirken, farklı tüketicilerin ürünler hakkındaki yorumlarını da göz önünde bulundurarak alışverişlerine yön verebiliyor.

BELİRSİZLİK BİTİYOR

Geçtiğimiz aylarda Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) hedefler doğrultusunda kurulacak mobil uygulama sayesinde, gıda ürünleri başta olmak üzere vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma imkanı sağlanacağı bildirilmişti. Bu kapsamda gıda enflasyonuyla mücadele, programın önemli başlıkları arasında yer aldı. Program hedefleri çerçevesinde, enflasyonun düşürülmesiyle öngörülebilirlik artırılacak, belirsizlik kaynaklı risk primleri düşürülecek, finansal aracılık sisteminin ve reel sektör sabit sermaye yatırımlarının verimliliği yükseltilecek, uzun vadeli Türk Lirası finansman kaynakları geliştirilecek.

MOBİLDEN KOLAY İNDİRİM TAKİBİ

Endüstri mühendisi olan girişimci Oğuzhan Uyanık da ortaklarıyla bir platform hayata geçirmiş. “Özellikle cep telefonlarının hayatımızın her anını kolaylaştırdığı günümüzde marketlerin hedefli pazarlama yapmadan kaynaklarını kapıda bekleyen broşürlere ayırmasının doğru olmayacağını düşünerek ‘indirimDe’ projesini geliştirmeye başladık” diyen Oğuzhan Uyanık, şunları kaydetti: “Uygulamamız Android ve iOS telefonlarda kullanılabilen, kullanıcıların konumlarına özel indirim ve kampanyaları kategorize ederek sunan ücretsiz bir mobil platform.”

Türkiye’de fiyat karşılaştırma uygulamalarına olan ilginin artmaya başladığını belirten Oğuzhan Uyanık, “Uygulamamızı kullanan kullanıcılar süt & kahvaltılık, temizlik ürünleri, kozmetik, bebek ürünleri v.b. kategorilerinde ürünleri ortalama %15-20 indirimle bulabiliyor” dedi. Uyanık, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ülkemizde fiyat / indirim hassasiyeti olan ve mobil uygulama üzerinden bunlara erişim sağlayan kişilerin 5 milyondan daha fazla olduğunu düşünüyoruz ve hedefimiz bu rakama ulaşabilmek.”

6 aylık fiyat geçmişi

  • Türkiye’de hizmet veren 165’den fazla marketi tek bir uygulamada toplayarak hem marketlerin dijital ile tanışmasını hem market broşürlerinin çevre kirliliği ve kâğıt israfı olmasının önüne geçmeye çalıştıklarını anlatan girişimci Oğuzhan Uyanık, “Süt ve kahvaltılık, temizlik ürünleri, kişisel bakım ve bebek ürünleri gibi kategoriler sayesinde kullanıcılar çevresindeki indirimleri ve kampanyaları kategorisine göre görüntüleyebiliyor. Mesela temizlik ürünleri kategorisindeki bir ürün için kullanıcılar farklı marketlerdeki anlık fiyat karşılaştırmasıyla birlikte o ürünün son 6 aylık fiyat geçmişini de görebiliyor” diyor.
  • 40 BİN KULLANICIYA ULAŞTI
  • Uyanık, uygulamalarının şu anda 40 binden fazla kullanıcı tarafından indirildiğini kaydediyor. Türkiye ile benzer ekonomik iklime sahip ülkeler başta olmak üzere global pazarlara açılmak istediklerini anlatan Uyanık, ülke ekonomisine de katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor.

Lojistikte doğru yazılım karlı iş
EKONOMİ
Lojistikte doğru yazılım karlı iş
Bloke ederiz

Bloke ederiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'yı koruyan NATO'ya rest çekti.
Sahipsiz 100 gün

Sahipsiz 100 gün

​CHP'li İmamoğlu tarafından işten çıkarılan işçilerin direnişi sürüyor.
CHP kurultayları kavgayla başladı

CHP kurultayları kavgayla başladı

​Bazı sandıklarda partililer arasında liste kavgaları yaşandı.
Dönüşümün<br>Z Raporu

Dönüşümün
Z Raporu

​Z Raporu'nun Aralık sayısı bayilerde.
Filtre telaşı başladı

Filtre telaşı başladı

​31 Aralık'ta süreleri dolan santraller için geri sayım başladı.
Enflasyon<br>hedefle uyumlu

Enflasyon
hedefle uyumlu

Albayrak: ​Enflasyonla mücadelede güçlü duruşumuz sürecek.

Katar yatırım için vites büyütecek

Katar yatırım için vites büyütecek

​7 milyar dolarlık yeni yatırım geliyor.
Görevini kötüye kullandı

Görevini kötüye kullandı

Trump'a yönelik azil soruşturması raporu yayımlandı.
Yüzde 58,5'i <br>Hazine'ye devredildi

Yüzde 58,5'i
Hazine'ye devredildi

Erdoğan'ın imzaladığı kararname yayımlandı.
Dört dilde paylaşım

Dört dilde paylaşım

​İletişim Başkanı Altun'dan NATO'ya hatırlatma.
Harris havlu attı

Harris havlu attı

​ABD'de Demokrat başkan aday adayı yarışı bıraktı.
Liderlere 'Güçlü Türkiye' kitabı

Liderlere 'Güçlü Türkiye' kitabı

İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlandı.
Dörtlü Zirve'de <br>Suriye uzlaşması

Dörtlü Zirve'de
Suriye uzlaşması

Londra'daki liderler görüşmesinden ortak açıklama.
5 terörist daha <br>memleketine gönderildi

5 terörist daha
memleketine gönderildi

Bakanlık, sınır dışı edilen teröristleri açıkladı.
MEB'den <br>'ayrımcılık' düzeltmesi

MEB'den
'ayrımcılık' düzeltmesi

Projeye imam hatip okulları da dahil edildi.
Sözlerimin arkasındayım

Sözlerimin arkasındayım

​Macron, 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' demişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.