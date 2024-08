Tüm evleri Karadeniz gazı ısıtacak

Türkiye’nin hem cari açık açısından hem de dönüşüm hikâyesini yazabilmesi için zengin olduğu kaynakları devreye alması gerektiğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Rüzgâr, güneş, jeotermal hepsini mutlaka ekonomiye kazandırmamız lazım. Bugün güneş ve rüzgârda 29 bin megavata geldik. Şu an yatırımcıların elinde bekleyen 80 bin megavatlık bir kapasite var. Bunun yarısını önümüzdeki beş yıl devreye alsak her yıl 8 bin megavat eder. Yani Avrupa'daki bir ülkenin mevcut kurulu gücü kadar biz her yıl güneş artı rüzgâr yatırımı yapmış oluruz. Türkiye’ye yenilenebilir enerji yatırım anlamında büyük ilgi var. Bu sene 5 bin megavatı geçeceğiz. Hava karardı, elektrik ihtiyacımızı nereden karşılayacağız. Mutlaka destekleyici sistemler olmalı. En temizi nükleerdir, sonra da doğal gaz santralleridir. Dolayısıyla biz doğal gaz santrallerinin bir müddet daha önümüzdeki belki 10, 15, 20 yıl mutlaka sistemde olması gerektiğini düşünüyoruz.”