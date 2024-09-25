Kulislerde dolaşan bilgilere göre, yeni yapılacak çalışmada bu iki konu bir arada gündeme getirilecek. Bununla ilgili genel bir paket hazırlanacak. Şu anda ekonomi yönetimi, yapılacak çalışmaların etki analizi üzerinde duruyor.

Tüm seçeneklerin ayrı ayrı bütçeye getirisi ve götürüsü hesaplanıyor.