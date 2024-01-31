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Ekonomi

TÜMOSAN yeni modelleriyle İzmir Tarım Fuarı'nda

TÜMOSAN, İzmir Tarım Fuarı'nda yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor. Dün başlayan ve 3 Şubat'a kadar devam edecek fuarda TÜMOSAN standında 3 ve 4 silindirli 48-105 beygir motor gücüne sahip bahçe ve tarla traktör modellerinin yanında farklı uygulama alanlarında kullanılan motor tipleri, transmisyon ürünleri, aktarma organları, forklift ve elektrik/ elektronik sistem tasarımı ürünleri yer alıyor.

Ekonomi Servisi
04:00 - 31/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:09 - 31/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
TÜMOSAN traktörü
TÜMOSAN traktörü

TÜMOSAN, jeneratör ürün ailesinin yeni üyesi bir jeneratör modelini de sergileniyor.


İHRACATI ARTIRMAK İÇİN BÜYÜK FIRSAT

TÜMOSAN Pazarlama Müdürü Onur Koca, “Bu önemli etkinlik, sektördeki öncü konumumuzu ve inovasyona verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulama fırsatı sunuyor. TÜMOSAN olarak, traktör ve Ar-Ge standımızda mühendislerimizin emeğiyle ortaya koyduğumuz ürünlerimizi global tarım camiasına sergilemekten heyecan duyuyoruz. Uluslararası fuarlara katılımı önemsiyoruz zira toplam ciromuzun içindeki ihracatın payını artırmak şirket olarak en büyük hedeflerimizden bir tanesi" dedi.


100 ÜLKEDEN ZİYARETÇİ

19. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Tavukçuluk Fuarı'na (AGROEXPO) bu yıl 100 farklı ülkeden 500 katılımcı firmanın katılım sağlaması bekleniyor. Fuarın çiyaretçi hedefi ise 300 bin kişinin üzerinde.


ÇIFTÇI KONFORUNA ÖNCELIK VEREN SERI

81 Premium Serisi ile beraber elektronik kontrollü sistem entegrasyonları konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Onur Koca, “Bu seriyi tamamen çiftçilerimizin konfor taleplerini dikkate alarak tasarladık. Seriye ait modeller, debriyaj pedalına basmanıza gerek kalmadan rahatlıkla ileri-geri yapmanıza imkan sunmakla beraber farklı agresiflik modları ile de toprak yapınıza, ekipmanınıza ve kişisel tercihlerinize uygun ileri-geri geçiş hassasiyeti sağlıyor” dedi. Koca, elektronik kontrollü çeki sistemi ve elektronik damper valf kontrolü bulunan bu ürünlerde tüm kumanda panellerinin de kabin içerisinde ergonomi dikkate alınarak konumlandırıldığına dikkat çekti.


#Ekonomi
#TÜMOSAN
#İzmir Tarım Fuarı
#çiftçi
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