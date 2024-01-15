TÜMOSAN’dan genç mucitlere destek

Gelişmiş bir sanayinin, yüksek teknolojinin ve ülke ekonomisinin kalkınmasının ilk adımı gençlerin hayallerine inanmaktan geçiyor. Gençlerin hayallerine yatırım yapan firmalardan biri olan TÜMOSAN da bu kapsamda “Sen Yeter Ki Yap” Projesini gerçekleştirdi.

BİZ ONLARA İNANIYORUZ

İnsanlığa fayda sağlayacak projeleri ortaya çıkarabilecek genç yetenekleri desteklemek amacıyla yapılan ‘Sen Yeter Ki Yap’ yarışmasının ödül töreni dün İstanbul’da bulunan Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşti. Tören sırasında konuşma yapan Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN’ın Genel Müdürü Halim Tosun, “Bugün burada parlak fikirlerini bizlerle paylaşarak, faydalı bir rekabete girişen gençlerin bilimi sadece ve sadece insanlık yararına üretmek ve teknolojiyi insanlık yararına geliştirmek istediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Biz gençlerimize inanıyoruz. Gençlerimizin elde ettiği bu muazzam başarılar, geleceğimizin ne kadar umut vaat ettiğini bizlere bir kez daha gösteriyor” ifadelerini kullandı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de, projenin amacının inovatif düşünebilen, icatlar yapabilen bir nesil yetiştirmek olduğunu belirtti. Yentür, “Alın teri çok kıymetli ve değerli ama bu yüzyılın mottosu ciddi bir akıl terine ihtiyacımız var” dedi.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE KATKI

Temeli merhum devlet büyüğü Necmettin Erbakan tarafından atılan, yerli ve milli üretim için önemli bir konumda bulunan TÜMOSAN, genç mucit ve mühendislerine parlak bir gelecek sağlamak için imkânlarını seferber ediyor. Projenin ortaya çıkış hikâyesi de bu durumu kanıtlar nitelikte. 13 yaşında bir ortaöğretim öğrencisi olan Alsancak Şen, uzaktan hareket ettirebildiği araçları tasarlayan genç bir mucit. Bu fikrini kendisine en yakın TÜMOSAN bayisine giderek yetkililerle paylaşan Şen’e TÜMOSAN traktör maketi hediye ediliyor. Bu hediye traktörü de uzaktan hareket edilebilir bir hâle getiren Şen, bu vesileyle ‘Sen Yeter Ki Yap’ Projesi’ne ilham oluyor. Alsancak’ın ilham olduğu bu yolda nice Alsancaklar’a destek olmak adına gerçekleştirilen yarışma ile aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine de katkı sağlanmış oluyor.

6 kategoride 16 projeye ödül

Yarışma; eğitici teknolojiler, enerji ve çevre, engelsiz yaşam, evrensel teknoloji, gıda ve tarım ile robotik kategorilerinde düzenlenirken, seçici kurul sektörel deneyime sahip isimlerden oluşturuldu. Törende; toplamda 6 kategoride 16 proje ödül sahibi oldu.







