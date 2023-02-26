Tünel kalıpla 350 günde 350 bin konut: TOKİ tecrübesiyle bir yılda tamamlanır

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) tüm inşaatlarında kullandığı ve depreme en dayanıklı yöntem olan tünel kalıp tekniğiyle 11 ilin yaraları sarılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 yılda tamamlama sözü verdiği bölgedeki evler için Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı tünel kalıp tekniğinin önemini Yeni Şafak’a anlattı.

TÜNEL KALIP ÜRETEN YALNIZCA 5 FİRMA VAR

Özel bir mühendislikle tasarlanan tünel kalıpları herkesin yapamadığını belirten Asmalı, dünyada bunun çok yaygın olmadığını da sözlerine ekledi. Bu kalıpları yapabilen Türkiye’de 5 firma olduğunu söyleyen MÜSİAD Başkanı, “Bu firmaların birkaçı ile görüştüm. Şu anda Türkiye’de bu firmaların aylık 40-50 tünel kalıp üretme kapasitesi var. En büyüklerinden biri Mesa. Mesa’yı zorlasak aylık 15-20 tane kalıp imal edebilir. Diğerleriyle birlikte bu sayı 50’yi bulur” açıklamasını yaptı.

Mahmut Asmalı

HEMEN ÜRETİLMESİ ZOR BİR İNŞAAT ÜRÜNÜ

Tünel kalıbın piyasada zor bulunduğunu ama Türkiye’de kullanım dışı kalan ikinci ellerle birlikte toplamda 1500 takımın olduğunu söyleyen Mahmut Asmalı, “Hurdacılara satılanları saymazsak 1000 civarında tünel kalıp var. Bu konuda bakanlık veya TOKİ tünel kalıbı olan firmalara davet yapabilir. Tünel kalıp öyle ilginç bir sistem ki, yurtdışında da öyle yaygın kullanıma sahip bir sistem değil. Yurtdışında genelde perde kalıp ya da masa kalıp dediğimiz teknikler kullanılıyor. Fabrikalar sıfırdan tünel kalıp üretsin dediğiniz anda 500 takım kalıp gerekirse, bunu mevcut kapasiteyle en az 8 ayda üretebilirler. TOKİ’nin depremzedelere 1 yılda teslimat vaadi bunu imkansız hale getiriyor” şeklinde konuştu.

TOKİ 1 YILDA İŞİ BİTİRİR

Mevcut kalıplarla çalışılmaya başlandığında 500 kalıp gerekeceğini ifade eden Asmalı sözlerini şöyle sürdürdü: “TOKİ inşaatları yarım kalıp şeklinde oluyor. Binayı 4 daire üzerinden düşünürsek eğer, önce 2 dairenin kalıbını döküyorlar. Sonra ertesi günü yan 2 dairenin kalıbı için yer değiştiriyorlar. 2 günde bir kalıp çıkıyor. Tünel kalıpta günde ortalama 2 daire yapılmış gibi oluyor. Yani 365 günün 350 günü tünel kalıp çalışması yapılırsa, günlük 2 daireden ve ortalama 500 takım kalıp olursa yılda 350 bin daire yapılabilir. Bir blokun tünel kalıpla kaba inşası 4 kat üzerinden ortalama 10 gün sürüyor. 8-10 günde tuğlalarının döşenmesi ile yine ortalama 20 günde bir blok bitmiş oluyor. Lojistik açıdan çimentosu tuğlası kesilmezse TOKİ bu işin altından kalkabilir.”

Fiyat denetimi artmalı

TOKİ’nin ilk etapta elindeki hazır modüllerle işe koyulacağını belirten Mahmut Asmalı, “Kalıp sistemini çok değiştirmeyip mevcut kalıplarla devam edilecek gibi görünüyor. Öte yandan fiyat hareketlerine karşın betoncunun, demircinin ve çimentocunun disiplin altına alınması gerek” dedi.

Vinç problemine ikinci el çözüm

TOKİ’nin tecrübe ve bilgi birikiminin güçlü olduğuna işaret eden MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, “Bu denli büyük bir inşaatın 1 yılda teslim edilebilmesi için iyi koordinasyon şart. Özel sektördeki tüm paydaşların TOKİ ile güçlerini birleştirmesi lazım. Bunun yanında tünel kalıp el yordamıyla kalkmaz ve vinç gerektirir. Deprem öncesi de kule vinçte sıkıntı vardı. Şu an hala devam ediyor bu sıkıntı. Bu işleri kolaylaştırmak için 2. el vinçlerin ülkeye girişine izin verilebilir” ifadelerini kullandı. Bölgenin inşası için 10’un üzerinde mimarlık ofisinin planlama yaptığını sözlerine ekledi.

İnşaatta eleman sorunu büyüyor

İnşaat sektöründe ciddi bir kalifiye eleman sorunu olduğuna da işaret eden Asmalı, “Şimdiki gençler babalarının mesleğini devam ettirmek istemiyorlar. İnşaatta da gelecekte ithal işçi getirmek zorunda kalabiliriz. Şimdiki nesil emek yoğun sektörlerde çalışmak istemiyor. İnşaat işçilik ücretleri tavan yaptı. İnşaat işçilerinin maaşlarında çok ciddi artışlar oldu bu ilgisizlik ve eleman eksikliğinden dolayı. Tünel kalıp imalatında bu karşımıza çıkıyor. Kalifiye elemanlarının çoğu çadır ve konteyner üretimine kaydı” diye konuştu.



