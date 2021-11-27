​Turistin harcaması salgın öncesini geçti: Kişi başı 835 dolar oldu

Bacasız sanayi turizm, pandemi sürecine rağmen yüzleri güldürüyor. Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın seyahat listesine aldığı Türkiye’de turizm gelirleri, bu yılın 10 ayında yüzde 88 artışla 21 milyar 55 milyon dolara ulaşırken, kişi başı ortalama turist harcaması da bu yılın üçüncü çeyreğinde 835 dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bu rakam 739 dolar olmuştu. Böylelikle, Kovid-19’la mücadeleyle geçen 2020 yılı hariç tutulduğunda, en son 2015 yılı dördüncü çeyrekte ulaşılan 810 dolar seviyesi de aşıldı.

Turistin kişi başı ortalama harcaması 2020 yılının tamamında 762 dolar, 2019’ta 666 dolar, 2018’de 647 dolar, 2017’de 681 dolar, 2016’da 705 dolar, 2015’de 756, 2014 yılında 828 dolar olmuştu. Turist harcamasının 9 milyar 63 milyon doları kişisel harcamalar, 2,3 milyar doları paket turlardan geldi.

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Kişi başı turist harcaması son 7 yılın en yükseği.

EN FAZLA HARCAMA YEME, İÇME VE GİYİM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan belirlemelere göre, Kişisel harcamalar turizm gelirlerinin yüzde 79,5’ini oluşturdu. Harcama kalemlerinde yeme-içme 2,5 milyar dolarla başı çekti. Bunu 1.6 milyar dolarla uluslararası ulaştırma, 1.4 milyar dolarla giyecek ve ayakkabı, 1,3 milyar dolarla konaklama izledi. Hediyelik eşya için 480 milyon dolar, halı-kilime 23,7 milyon dolar ödendi.

Sağlık için 311 milyon dolar ayıran turist, spor, eğtim ve kültüre 94,7 milyon dolar harcadı. Marina harcamaları 12,5 milyon dolara ulaşırken, cep telefonu dolaşım harcamaları 30 milyon doları aştı. Yabancı turistin gecelik ortalama harcaması da 78 dolara yükselerek, en son 2019’un üçüncü çeyreğindeki 77 dolar da aşıldı. Turistin en fazla harcama yaptığı yeme-içme harcaması bu yıl ilk çeyrekte, 595,5 milyon dolar, ikinci çeyrkete 623,3 milyon dolar olmuştu. Giyecek ve ayakkabı harcamaları da aynı dönemde sırasıyla 365,4 milyon dolar ve 404,5 milyon dolarda kalmıştı.

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Yabancılar villa ve tekne alıyor.

Yabancı villa ve tekne alıyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, yabancı turistte tatil alışkanlığı olduğunu ve Kovid-19 nedeniyle yaklaşık iki yıldır dışarı çıkamayan yabancı turistin parasının biriktiğini, serbestlik döneminde de harcamaya başladığını söyledi. Türkiye’ye gelen yabancı turistin villa ve tekne satın almasında artış olduğuna işaret eden Özgen Uysal, hem turist sayısı hem harcama potansiyelinde artışın devam edeceği öngörüsünde bulundu. Uysal, tanıtım kampanyalarıyla hem gurbetçi, hem yabancı turistin Türkiye’ye çekilmesinin önemine işaret etti.

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