Turistler adresi şaşırdı

Türkiye’yi sarsan deprem sonrası bölgedeki turizm de ağır yara aldı. Sektör paydaşları bir araya gelerek, deprem bölgesindeki turizmin kalkındırılması için çeşitli fikir ve projeleri masaya yatırdı. Deprem sadece 11 ili değil, diğer illerdeki turizmi de olumsuz etkiledi. Hatta, Antakya ve Antalya’yı birbirine karıştıran turistler, Antalya’daki rezervasyonlarını iptal ettirdi. Sektör temsilcileri bu durumun önüne geçmek için kolları sıvadı.

İSATAG Genel Sekreteri Ömer Kartın.

OTELLERE ALARM SİSTEMİ KURULSUN

İstanbul Seyahat Acentaları Tanıtım ve Geliştirme Derneği (İSATAG), depremin yaralarının turizmle nasıl sarılacağı konusunda yol haritası belirlemek için harekete geçti. Depremden etkilenen 11 il Türkiye gastronomi turizminin kalbi olarak görülüyordu ve yüzde 80’ini etkiledi. Sektör paydaşları aynı durumu bir daha yaşamamak için Türkiye genelinde otel ve restoran gibi işletmelerde uluslararası standartlarda depreme dayanaklı olduğuna dair bir belgelendirme yapılması çağrısında bulunuyor. İSATAG Genel Sekreteri Ömer Kartın, depremden saniyeler önce haber veren alarm sisteminin de hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, bu sistemin deprem ülkesi olan Japonya’da da kullanıldığını söyledi.

ÖNCE ALGIYI DÜZELTELİM

Depremin sadece 11 ilin turizmini değil, aynı zamanda İstanbul’u, İzmir’i, Antalya’yı tüm illeri etkilediğini ifade eden Kartın, önce olumsuz algının düzeltilmesi gerektiğini vurguladı. İlk etapta İstanbul’daki otellerde iptallerin olduğunu anlatan Kartın, “Depremin olduğu hafta turistler, Antakya zannederek Antalya’daki rezervasyonlarını iptal etti. Antakya ve Antalya karıştırıldı. Deprem bölgesindeki tüm rezervasyonlar iptal oldu ve şu anlık yeni rezervasyonlar bulunmuyor. Turizme tekrar başlamak için hızlı planlamalara ihtiyaç var. İmajımızı düzelterek, şehirlerimizin tarihi dokusunu koruyup yeniden bir restorasyon yapmalıyız” dedi.

Devler Ligi finali için rezervasyon alıyoruz

İSATAG Başkanı Aylin Kopan Özsavaş ise, şu bilgileri verdi: “Turistlerin deprem bölgesi ve yakın çevresine gelme konusunda bir tedirginlik var ancak korkmamaları ve turizmin kalkınması konusunda çalışmalarımızın devam ettiği mesajlarını vermeye devam ediyoruz. Bu sene İstanbul’da Şampiyonlar Ligi finali de var. Buna ilişkin rezervasyonları almaya devam ediyoruz. Herhangi bir iptal söz konusu değil. Yeni rezervasyonlar geliyor.”

Rehber arkadaşlarımız sahada görev yaptı

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hüseyin Özgür Özaltun, depremde hem meslektaşlarından hem de diğer iş kollarından can kaybı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “6 Şubat akşamı olası bir depreme karşı afet koordinasyonla ilgili bir toplantı yapacaktık. Ama biz toplanamadan sabah deprem oldu. 100’ün üzerinde meslektaşımız İspanyolca, İngilizce, Macarca, Flemenkçe, Fransızca gibi dillerden hem arama-kurtarma ekiplerine hem de sahra hastanelerine destek oldu.”



