Turistlerin yeni gözdesi Türk malı airfryer

Geçtiğimiz yıl 51 milyon turistle 46,2 milyar dolar gelir elde eden turizm sektörü aynı zamanda ülkedeki birçok sektöre katkı yapıyor. Düğün sezonu öncesinde cirosunu artıran züccaciyeciler, yazın azalan işlerindeki açığı turistlerin yaptığı alışverişle kapatıyor. Son yıllarda Bulgarlar başta olmak üzere çevre ülkelerden günübirlik bavul ticareti için gelenler sadece tekstil ve gıda ürünü almıyor. Seramik, kristal ve airfryer gibi yerli ürünler de son dönemin gözdesi. Özellikle küçük ev aletleri turistlerden ve komşu ülke vatandaşlarından yoğun ilgi görüyor.

BULGARLAR BAVULLARINA TÜRK ÜRÜNLERİNİ EKLİYOR

Tekstilden bildiğimiz bavul ticaretinin kendi sektörlerinde de olduğunu belirten Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz; temmuz ve ağustosta Alman, İngiliz ve Arap turistlerin ziyaretlerinde Türkiye’den ciddi miktarda alışveriş yaptıklarını söyledi. Küçük ev aletleri ve özellikle airfryer’a gösterilen ilgiye dikkat çeken Öksüz, satışlarda yüzde 300 artış olduğunu belirtti. Mesut Öksüz, ülkemize günübirlik alışveriş için gelen Bulgarların bavullarına mutlaka züccaciye ürünleri eklediğini belirtti.

ÇİN OYUNA GERİ DÖNSE DE TÜRKİYE YENİ ALTERNATİF

Pandemide ve sonrasında tedarik sıkıntısı nedeniyle geri planda kalan Çin’in oyuna geri döndüğü bilgisini de veren Mesut Öksüz, “Pandemide Çin’de önemli bir stok birikti. Konteyner maliyetleri düşünce yeniden pazara hakim olmaya başladılar” diye konuştu. Türk züccaciye sektörünün de pandemi sürecinde alternatif haline geldiğini ve yakın coğrafyaların fiyat avantajına dikkat etse de artık sadece Çin’e bağlı kalmak istemediklerini söyleyen Öksüz, “Geçen yıl 6,5 milyar dolar ihracat yaptık. Suudi Arabistan pazarını yeniden kazanmamız elimizi güçlü kıldı. Rusya ve İsrail ile ticaretimiz hızlandı. İhracattaki başarı için finansmana erişim ve meslek liselerini sektörlere entegre hale getirip istihdam sorunlarını çözmeliyiz” ifadelerini kullandı.

HEDEF PAZARLARA YOĞUNLAŞTIK

Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Öksüz şunları söyledi, “Güney Amerika ve Japonya pazarına yöneldik. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Zirvesi’ne bu yıl 49 ülkeden 78’i yabancı, 18’i yerli olmak üzere 96 firma katıldı. Rusya, Suudi Arabistan, Tanzanya, Uganda, Panama, Slovenya, Belçika, Danimarka Polonya gibi dünyanın dört bir yanındaki 49 ülkeden, en büyük toptancı, zincir market ve mağaza adına önemli isimler firmalarımızla görüştü. Zirveye katılan şirketlerin yılda en az 10 milyon dolar ciroya sahip olmalarına dikkat ettik. 2 gün boyunca her üretici en az 80 olmak üzere 4 binin üzerinde görüşme gerçekleştirdi. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaklaşık 1.000 mağazası bulunan firmalar dahi katıldı” değerlendirmesini yaptı.



