Turizm fuarına 55 ülkeden katılımcı gelecek

İstanbul Turizm Fuarı (İTF), 4-5 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. ‘Turizm sektörü tüm renkleriyle bir araya geliyor’ mottosuyla gerçekleştirilecek fuar Dream Project ve Jolly iş birliğinde yapılacak. Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman, fuar için 55 ülkeden geri dönüş aldıklarını ve Azerbaycan’ın şimdiden fuara katılım bildirimi gönderdiğini söyledi. 5 bin 356 metrekare alanda, 220 katılımcı firma ve 15 binin üzerinde turizm profesyonelini bir araya getirecek etkinlikte, online randevu sisteminde planlanacak randevular ve B2B görüşmelerle özel iş birliklerine de imza atılması bekleniyor.

İSTANBUL DÜNYA TURİZMİNİN BAŞKENTİ

Acentelerden otellere, tur operatörlerinden MICE firmalarına, teknoloji firmalarından kruvaziyer firmalarına kadar sektörün tüm renklerini buluşturacak İstanbul Turizm Fuarı, erken rezervasyon kampanyalarının başlangıcına da imkân sağlayacak. İstanbul’un dünya turizminin başkenti olduğunu belirten Ataman, “Bu güzel şehrin görkemli ve prestijli bir organizasyona ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için bu fuarı yapma kararı aldık. İstanbul’un merkezinde ulusal ve uluslararası sektör profesyonellerine unutulmaz bir fuar deneyimi yaşatmayı arzu etmekteyiz. Fuarımız İstanbul ismini alsa da Türkiye’yi global ölçekte turizm alanında konumlandıracak ve kapsayacak bir fuar olacak” dedi.

Ayrıcı fuarda ‘yapay zeka’ ile sanat ve teknolojiyi bir araya getiren eserler sunulacak.











