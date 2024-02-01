Turizm geliri 54.3 milyar dolarla zirvede

Turizmde pandemi sürecinin ardından hızlı bir yükselişe geçen Türkiye, 2023’ü 56.7 milyon ziyaretçi, 54.3 milyar dolar turizm gelir ve 99 dolar kişi başı gecelik gelirle kapatarak rekora imza attı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 57,1 milyon kişi oldu. Bunların yüzde 13,5'ini 7 milyon 730 bin kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı ise yıllık yüzde 10,4 artışla 49,2 milyon oldu.





2024’TE 60 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen 2023 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı’nda rakamları kamuoyuyla paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Ziyaretçi sayısı 2022 yılında, pandemi öncesi rakamlarla 51.4 milyona gelmişti. Bu yıl 56.7 milyonla ziyaretçi rekoru kırıldı, önümüzdeki sene 60 milyon ziyaretçi hedefliyoruz” dedi.





GECELİK HARCAMA 99 DOLARA YÜKSELDİ

Kişi başı gecelik harcamaların 2017 yılında 65 dolar seviyesinde olduğunu belirten Bakan Ersoy, 2022 yılında bu rakamın 89 dolara, geçtiğimiz 2023 yılında ise 99 dolara yükseldiğini ifade etti. Ersoy, “2017 ile 2023 yılını karşılaştırdığımız zaman dolar bazında yüzde 53’lük bir artış yaşandı. Geçen seneyle kıyasladığımızda da yüzde 12’lik bir artış yakaladığımızı görüyoruz. Kişi başı harcamalara da olumlu yansımaları oluyor. 2017’de 700 dolara kadar düşmüş olan kişi başı gelir, 2022’de 905 dolara, 2023’te 952 dolara çıktı” ifadelerini kullandı.





UZAK PAZARLARDA BÜYÜYECEĞİZ

2024 yılında yeni rekorlara imza atacaklarını dile getiren Turizm Bakanı Ersoy, “60 milyar dolar gelir hedefliyoruz. OVP’de 59,6 milyar dolar gelir hedeflenmişti. Kişi başı gecelik harcamalarda 106 doları yakalamayı planlıyoruz” dedi. 2024’te klasik pazarlardaki büyümenin süreceğini belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi: “İskandinav pazarlarından büyüme hedefliyoruz. ABD pazarında yüzde 31’lik, Kuzey Amerika yüzde 33’lik büyüme, Kanada'da yüzde 41’lik büyüme Hindistan'da yüzde 64’lük, Çin’de yüzde 102'lik, Avustralya’da ise yüzde 30'luk büyüme hedefliyoruz.”





KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ GLOBAL MARKAYA DÖNÜŞTÜ

Kültür Yolu Festivalleri'nin 2020'de İstanbul'da başlatıldığını kaydeden Ersoy, 2023'te ise 11 Kültür Yolu Festivali'ni 521 mekanda 34 bin sanatçı ve 5 bin 419 etkinlikle gerçekleştirildiğini dile getirdi. Ersoy, "2028'de 35 ilimizde Kültür Yolu Festivalleri'ni gerçekleştireceğiz demiştik. Kültür Yolu Festivalleri artık bir global marka haline gelmeye başladı. Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyeliğine de kabul edildi. Gelecek yıl 16 şehirde gerçekleşecek ve özellikle yabancı kültür etkinliklerine ağırlık vermeye başlayacağız. Bundan sonra yurt dışında çok popüler olan kültürel etkinlikleri de Türkiye'ye getireceğiz." diye konuştu.





GECE MÜZECILIĞINI BAŞLATIYORUZ

Efes, Hierapolis, Patara ve Side antik kentlerini 'Gece Müzeciliği' kapsamında aydınlattıklarını kaydeden Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Aydınlatma projesi ile gece 12'ye kadar müzelerimizi açık tutacağız. Böylelikle hem turistin otel dışına çıkmasını sağlayacağız, hem de şehrin diğer paydaşlarının turizmden pay almasını sağlayacağız" dedi.





2028’DE HEDEF 100 MILYAR $ GELIR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin geçen yıl turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergilediğini ifade etti. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Şimşek, şunları kaydetti: “Orta Vadeli Program’a göre, bu yıl ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. 2028 hedefi 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar gelire ulaşmak.”





ZİYARETÇİ SAYISINDA İLK 10 ÜLKE

1-Rusya 6,4 milyon kişi

2-Almanya 6,2 milyon kişi

3-İngiltere 3,8 milyon kişi

4-Bulgaristan 2,9 milyon kişi

5-İran 2,5 milyon kişi

6-Gürcistan 1,6 milyon kişi

7-Polonya 1,5 milyon kişi

8-ABD 1,3 milyon kişi

9-Hollanda 1,2 milyon kişi

10-Irak 1 milyon kişi



