Turizmci alternatife odaklandı

Travel Turkey İzmir Uluslararası Fuar ve Kongresi bu yıl 13. kez kapılarını açtı. Dün başlayan ve yarın sona erecek olan etkinlik, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla gerçekleşiyor. Bu yılın 45 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşarak, yeni bir rekor getireceğine dikkat çeken Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2023 hedefi olan 75 milyon ziyaretçi, 65 milyar dolar turizm geliri için çok çalıştıklarını söyledi. Bağlıkaya, kişi başı geliri artıracak alanlara daha fazla odaklandıklarını belirtirken, Türkiye'nin dünya turizminde altıncı sıraya yükseldiğini hatırlattı. Turizmin dış ticaret açığını tek başına kapatma gücüyle, stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Türkiye'de turizmin gelişimi; 12 aya yayılması ve gelirinin yükseltilmesi için MICE (toplantı, kongre, etkinlik), kültür ve gastronomi turizmi başta olmak üzere alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz" dedi.

Firuz Bağlıkaya

YENİ İŞBİRLİKLERİ HEDEFLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, Travel Turkey İzmir'de alım heyeti programı sayesinde dünyanın çeşitli noktalarındaki ülkelerle yeni iş bağlantılarının kurulması, anlaşmalar yapılması hedeflendiğini dile getirdi. Soyer, "İzmir, pek çok turizm çeşidini aynı anda sunabilen; kültürde, sanatta ve toplumsal hayatta çok büyük zenginlikleri içinde barındıran bir şehir. Ne yazık ki hala potansiyelinin çok altında turist ağırlıyoruz. Ortak akıl ve birlikte hareket ederek İzmir'deki turizm potansiyelini hedefinden çok daha öteye çıkarabiliriz. Travel Turkey bu anlamda da çok önemli bir işlev üstleniyor" diye konuştu.

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2020YE KATKI SAĞLAYACAK

2020 yılı turizm anlaşmaları için ideal bir platform olması beklenen organizasyonun turizm gelirlerine de önemli katkılarda bulunması planlanıyor. Türk Hava Yolları (THY) desteğiyle gerçekleştirilen etkinliği bin 300 kişinin ziyaret etmesi ve katılımcıların yeni iş bağlantıları kurarak ülkenin turizm gelirlerini artıran sözleşmelere imza atması da hedefleniyor.

BİRÇOK ÜLKE İLK KEZ AĞIRLANDI

Fuar bu yıl birçok ülkeyi ilk kez ağırlıyor. Bangladeş, Dominik Cumhuriyeti, Malta, Ruanda, Seyşeller bu ülkeler arasında. Farklı kıtalardan birçok ülkeyi İzmir’de buluşturan Travel Turkey İzmir’de ayrıca; Almanya, A.B.D, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Çin, Endonezya, Etiyopya, Filistin, Fransa, Gana, Gürcistan, Hindistan, Irak, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kamerun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Lübnan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Malta, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Ruanda, Rusya, Suudi Arabistan, Seyşeller, Srilanka, Tayland, Tunus, Türkmenistan, Ürdün, Yunanistan ve Türkiye yer alıyor.

STARTUPLAR DAMGA VURUYOR

Seyahat Teknolojileri Özel Bölümü’nde yer alan, ttitech Stage by HotelRunner Theater bu yıl da turizm ve konaklama sektörlerindeki dijital dönüşümün odak noktası oldu. Sürdürülebilir turizmin de tartışıldığı organizasyonda, Travel Turkey İzmir ve Rent ’n Connect işbirliği ile bir Startup Pavilyonu kurularak, Türkiye’deki Startupların gelişmesi yönünde bir adım atılacak.

GÖBEKLİTEPE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Travel Turkey İzmir Uluslararası Fuarı

Fuarda dikkat çeken sahnelerden biri ise ‘Alternatif Turizm Sahnesi’ oldu. Platformda; destinasyonlarda doğa ve macera sporları, Eurovelo - Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı, doğada alternatif çok ve kristal karın izinde konuları uzmanlar tarafından ele alınıyor. Ayrıca etkinlikte, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’nun (UNESCO) dünya kültürel mirası daimi listesinde yer alan, insanlık tarihinin ilk tapınakları olarak dünyanın dikkatini çeken Şanlıurfa Göbeklitepe D Tapınağı replikaları, organizasyon boyunca ziyaretçilerle buluştu.

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İZMİR SOKAKLARI SERGİLENDİ

Travel Turkey İzmir Uluslararası Fuarı

Fuarda bu yıl ilk kez gerçekleşecek “İzmir Sokakları” Özel Bölümünde, İzmir’e ve ilçelerine özgü temalarla zenginleştirildi. İzmir ve ilçelerinin turizm faaliyetlerinin öne çıkarılacağı alanda kentin; tarihi, kültürel, gastronomik değerleri fuar katılımcıları ve ziyaretçileriyle buluştu. Konak, Seferihisar, Tire, Beydağ, Karşıyaka, Bornova, Çiğli, Bergama, Urla, Bayraklı, Foça, Narlıdere, Güzelbahçe, Karaburun, Buca, Menderes, Kemalpaşa, Selçuk, Çeşme, Ödemiş, Karabağlar, Balçova, Dikili İlçe Belediyeleri İzmir Sokakları konsepti kapsamında fuarda yer aldı.