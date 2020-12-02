Turizmci ‘dijital göçebe’ avında

Pandemi döneminde ağır yara alan turizm sektörü, darboğazdan çıkmak için yeni yollar arıyor. Son olarak Y kuşağının geliştirdiği yeni iş modellerinden biri olan dijital göçebeliğe (digital nomad) göz diken sektör, bu alandan daha fazla pay almak için kolları sıvadı. İnternet ve akıllı telefon üzerinden hizmet vererek, düzenli olarak seyahat eden kişiler dijital göçebe olarak ifade ediliyor. Büyük şehirlerdeki trafik ve kalabalıktan kurtulmak isteyen bu kişilere ulaşmak isteyen turizmciler, tüketiciyi alana çekmek için yeni kampanyalar düzenlemeye hazırlanıyor.
ARTIK BİR ÜRÜN
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüketicilerin normalde Muğla gibi tatil beldelerinde yazın 2-3 ay kalarak sonra döndüklerini belirterek, bu alışkanlığın değiştiğini söyledi. “Salgınla birlikte dünya genelinde dijital çalışma denen bir şey keşfedildi” diyen Ersoy, başka bir turizm akımının başladığını ifade etti. Bu akımın üzerine çalıştıklarını anlatan Ersoy, “Digital nomad dediğimiz dijital göçebeler. Bu artık bir ürün şeklini almaya başladı. 3, 5, 6 ay bir bölgede kalıyorlar. Uzaktan çalışarak hizmet vermeye devam ediyorlar. Bu da bizim hedef pazarlarımız arasında” dedi.
ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞTİ
Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı da, insanların eskiden ofislere kapandığını hatırlatarak, şimdi bu alandan çıktığına işaret etti. Bağcı, bugün bakıldığında kişinin Didim’den yazlığından işini yapabildiğini belirterek, “Bu durum hayatımızda artık kalıcı bir noktaya taşındı. Alışkanlıklar değişti, bu değişim turizmciler açısından işe yaradı. İnsanlar turizmin yemek içmek gibi bir ihtiyaç olduğunun farkına vardı” ifadelerini kullandı. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da, önümüzdeki bahar dönemi yapacakları kampanyalarda bunun gibi akımların da etkisi olacağını anlattı.
ÇALIŞANLAR OFİSE DÖNMEK İSTEMİYOR
- Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), pandeminin çalışma hayatına etkilerini incelediği ‘Çalışma Dünyasının Geleceği raporuna göre; uzaktan çalışma modelinin çalışma dünyasında hızla yaygınlaşması uzun vadede yenilikçi çalışma modellerinin temellerini oluşturan bir unsur oldu. Anket kapsamında çalışanlara Kovid-19 dönemi sonrasında sürekli ofiste çalışmaya dönmek isteyip istemedikleri sorulduğunda, yüzde 54’ünün olumsuz yanıt verdiği görülüyor. Müdürler ve üst düzey yöneticiler tarafından verilen yanıtlara bakıldığında ise, katılımcıların yüzde 53’ünün krizden sonra ofiste çalışmayı tercih edeceğini belirtiyor.