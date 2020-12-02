Turizmci ‘dijital göçebe’ avında

Son olarak Y kuşağının geliştirdiği yeni iş modellerinden biri olan dijital göçebeliğe (digital nomad) göz diken sektör, bu alandan daha fazla pay almak için kolları sıvadı.

Pandemi döneminde ağır yara alan turizm sektörü, darboğazdan çıkmak için yeni yollar arıyor. Son olarak Y kuşağının geliştirdiği yeni iş modellerinden biri olan dijital göçebeliğe (digital nomad) göz diken sektör, bu alandan daha fazla pay almak için kolları sıvadı. İnternet ve akıllı telefon üzerinden hizmet vererek, düzenli olarak seyahat eden kişiler dijital göçebe olarak ifade ediliyor. Büyük şehirlerdeki trafik ve kalabalıktan kurtulmak isteyen bu kişilere ulaşmak isteyen turizmciler, tüketiciyi alana çekmek için yeni kampanyalar düzenlemeye hazırlanıyor.

ARTIK BİR ÜRÜN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüketicilerin normalde Muğla gibi tatil beldelerinde yazın 2-3 ay kalarak sonra döndüklerini belirterek, bu alışkanlığın değiştiğini söyledi. “Salgınla birlikte dünya genelinde dijital çalışma denen bir şey keşfedildi” diyen Ersoy, başka bir turizm akımının başladığını ifade etti. Bu akımın üzerine çalıştıklarını anlatan Ersoy, “Digital nomad dediğimiz dijital göçebeler. Bu artık bir ürün şeklini almaya başladı. 3, 5, 6 ay bir bölgede kalıyorlar. Uzaktan çalışarak hizmet vermeye devam ediyorlar. Bu da bizim hedef pazarlarımız arasında” dedi.

ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞTİ

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı da, insanların eskiden ofislere kapandığını hatırlatarak, şimdi bu alandan çıktığına işaret etti. Bağcı, bugün bakıldığında kişinin Didim’den yazlığından işini yapabildiğini belirterek, “Bu durum hayatımızda artık kalıcı bir noktaya taşındı. Alışkanlıklar değişti, bu değişim turizmciler açısından işe yaradı. İnsanlar turizmin yemek içmek gibi bir ihtiyaç olduğunun farkına vardı” ifadelerini kullandı. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da, önümüzdeki bahar dönemi yapacakları kampanyalarda bunun gibi akımların da etkisi olacağını anlattı.

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Mehmet Nuri Ersoy

ÇALIŞANLAR OFİSE DÖNMEK İSTEMİYOR