Turizmde seçim bereketi

Geçen yılki rekorun ardından 2023’e güçlü bir yükselişle başlayan turizm sektörü, sezona güçlü bir taleple başlıyor. Yılın ilk dört ayında yüzde 27.5’lik bir artışın yaşandığı sektörde, seçimin ardından yüzler iyice gülmeye başladı. 14 Mayıs’ta sandıktan çıkan sonuçlar, cumhurbaşkanlığı ikinci turunun sonucuna ilişkin güçlü işaretler verse de, tatil rezervasyonlarında beklemeyi tercih eden önemli bir kitle vardı.

28 Mayıs’taki ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin ardından rezervasyonlar peş peşe gelmeye başladı. Turizm acentaları ve otellerin telefonları bu hafta boyunca hiç susmadı. Sezonun yaklaşması nedeniyle yurt dışından gelen yoğun talebin yanı sıra, yurt içinde de fiyat artışlarından korunmak isteyenlerin oluşturduğu bir yoğunluk var bu aralar.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK POZİTİF BİR HAVA VAR

Seçim sonrası haftada turizm sektöründeki hareketliliği ve yeni sezona ilişkin öngörülerini Yeni Şafak’a anlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, seçimlerin demokratik bir olgunluk ve huzur ortamında gerçekleşmiş olmasının ülkemizin imajına olumlu yansıdığını söyledi. Seçimlerin yurt dışından Türkiye’ye yönelik turizm hareketlerine de katkı sağladığını söyledi. Bağlıkaya, “Haziran’dan itibaren tekrar toparlanma sürecine gireceğimizi düşünüyoruz. Döviz kurundaki dengelenme süreci ile birlikte Türkiye’ye yönelik talebin beklentilerimiz doğrultusunda pozitif olarak şekilleneceğini öngörüyoruz” dedi.

İKİNCİ TURUN DA SONUCU BEKLENDİ

Türkiye iç pazarında ise vatandaşların tatile çıkmak için seçimlerin her iki turunun da sonuçlanmasını beklediğine dikkat çeken Firuz Bağlıkaya, şu bilgileri verdi: “Şu an iç pazarda hareketlilik yavaş yavaş başladı. Ancak geleneksel olarak iç pazar hareketliliğinin okulların kapanması ile birlikte hız kazanmasını bekliyoruz. Seçim öncesinde rezervasyon yaptırmamış olan vatandaşlarımızın, olası fiyat artışlarından korunmak amacıyla seçimin ardından pazartesi günü itibariyle tatillerini satın almaya başladıklarını gözlemledik. Seçim sürecinde yavaşlayan rezervasyon akışları ile kıyaslandığında yüzde 50’leri bulan bir talep artışı söz konusu.”

Devler Ligi finali için son dakika rezervasyonları var

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB ) Başkanı Müberra Eresin, yılın ilk 4 ayında yüzde 27,5 artış kaydeden sektörün daha da canlanmasını beklediklerini söyledi. Özellikle Ortadoğu’da okul tatilinin ve Avrupa’nın yeniden seyahate başlamasının etkili olacağını belirten Eresin, 9-10 Haziran tarihlerinde UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı dolayısıyla İstanbul’da doluluk artışı olacağını vurguladı. Talepleri almaya devam ettiklerini aktaran Eresin, şöyle devam etti: “Maçı izlemek için yurt dışından yaklaşık 50 bin kişi bekliyoruz. Şimdi yeniden son dakika rezervasyonlarının hızlanıp İstanbul’daki dolulukları ve ortalama oda fiyatlarını yukarı çekeceğini izliyoruz. UEFA tarihlerinde İstanbul’un dolu olması sürpriz değil. Asıl önemli olan sezonun devamı için inanılmaz pozitif reklam sağlamış olacak ve yılın geri kalanına da pozitif etki yapacak.”







