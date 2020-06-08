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Ekonomi Turizmdeki Kovid kriterleri örnek oldu 150ye yakın denetim kriterini esas alındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmdeki Kovid kriterleri örnek oldu: 150’ye yakın denetim kriterini esas alındı

Türkiye, Kovid-19 sürecinde güvenli tatil için Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının katkılarıyla 150 maddelik ölçü belirledi. Otel ve restoranlara sertifika vermekle yetkilendirilen Royalcert, Mısır, Dubai, S. Arabistan, Sri Lanka ve Tayvan’ın da kriterleri uygulamak için kendileriyle irtibata geçtiğini kaydetti.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Covid-19 salgını etkisinin azalmasıyla birlikte hazırlıklarını hızlandıran turizm sektöründe iç turizm hareketlendi. Dış hat uçuşlarının açılmasıyla birlikte yoğunluğun artmasının beklendiği alanda işletmeler son hazırlıklarını yapıyor. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre 2019’da 52,5 milyon turist ağırlayarak dünya altıncısı olan Türkiye, pastadaki payını korumak adına globalde ilklere imza atıyor. Ülkemizde hızlı bir aksiyon ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliği ile Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı devreye alındı. Bu kapsamda otel ve restoranlara sağlık ve hijyen sertifikası vermekle yetkilendirilen global şirket Royalcert, zaman kaybetmeden denetim ve sertifikasyona başladı.

SERTİFİKA YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Müberra Eresin

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde sertifika alan otellerin isimlerinin resmi olarak açıklanmaya başladığını hatırlatarak, “Sertifika alan otellerde yoğunluk oluşmaya başladı. Üyelerimize Royalcert ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde yüzde 25, belediye belgeli otellere yüzde 15 indirim sağlayacağız. İndirim için üyelerimizin TÜROB’dan üyelik belgesi alması yeterli olacaktır” dedi. Özellikle denetimleri dünyada akredite olmuş, global şirketlerin yapmasının Avrupa başta olmak üzere dünyadan turist çekmek adına da kıymetli olduğunu ifade eden Eresin, “Avrupa’daki ve birçok kıtadaki ülkelerde sertifikasyon belirlenen maddeler üzerinden verilirken ülkemizde bizzat yaklaşık bir gün süren otel denetimlerinin ardından veriliyor. Bu, sektörümüzün dünyada ayrışacağı bir nokta” ifadelerini kullandı.

TURİZM DEVİ ÜLKELERDEN PROGRAMA TALEP GELİYOR

Royalcert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, ‘yeni normalde’ Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, otelleri ve restoranları HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontol Noktaları) Sistemi kriterlerine benzer kriterlere göre denetimlerini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, 150’ye yakın denetim kriterine sahip Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’nın dünyaya örnek olduğunu ifade etti. Namlı, “Mısır, Dubai, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Tayvan gibi ülkeler de Türkiye’deki programı uygulamak için bizimle iletişime geçtiler” diye konuştu.

Gizli misafirler denetim başında

Alphan Namlı
  • Sertifikasyon sürecinin şimdilik 6 ay ile sınırlı tutulduğunu, denetimin ise her ay yapılacağını kaydeden Namlı, “Ayrıca denetlediğimiz otellerde her 2 ayda bir gizli misafirlerimiz olacak ve kurallara uyulup uyulmadığını kontrol edeceğiz. Bu, hem sağlık ve hijyenin sürdürülebilir olmasını sağlayacak hem de otellerimizin, restoranlarımızın fark yaratmasına katkıda bulunacak” dedi. Her gün bine yakın bilgilendirme talebi ve başvuru aldıklarını kaydeden Namlı, “Bunların 100-150’sini sonuçlandırıyoruz. Başvuruları 3-4 günde değerlendirip sonuçlandırabiliyoruz. Denetimimiz yarım gün ila bir gün arasında değişiyor. Ücretler de otel kapasitesine göre 400 ila 2 bin 600 TL arasında değişiyor” diye konuştu. Royalcert, Almanya merkez olmak üzere Türkiye, Kore, Hindistan, İtalya Yunanistan, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’nin de dahil olduğu 32 ülkede 39 farklı sektörde uluslararası bir uygunluk değerlendirme kuruluşu.

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