Türk-Arap iş birliğiyle hedef 3 milyar $ ticaret

Doğal gaz zammı ile ilgili konuşan Mahmut Asmalı, dünyada tırmanan fiyatlar nedeniyle artışların gerçekleştiğini kaydetti. Enerjide devlet desteğinin 800 milyar TL’yi aştığını belirten Asmalı, Karadeniz gazının 2023'te Türkiye için alternatif enerji potansiyeli oluşturacağını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Türk ve Arap yatırımcıların ortaklıklarını güçlendirmek ve iş birliği sayısını artırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Gaziantep’te 10-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan IBF 2’nci Türk-Arap İş Zirvesi’nde en az 3 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşturulması hedefleniyor. Türk-Arap Zirvesi’nin MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 800’ü Türk, 800’ü Arap olmak üzere bin 600 sanayici, girişimci ve yatırımcının bir araya geleceği zirvenin yenilikçi yatırım projeksiyonlarıyla Türkiye’nin geleceğine çok önemli bir katma değer sağlayacağını belirtti.

TÜRKİYE YATIRIMCI İÇİN CAZİBE MERKEZİ

Türkiye’nin dünyada stratejik konumu ve yatırımcı güvenliği açısından önemli bir cazibe merkezi olduğunu söyleyen Mahmut Asmalı, “Türkiye, yatırım teşvikleri ve yenilikçi iş fırsatlarıyla yabancı yatırımcıların yakın markajında. Doğrudan yabancı yatırımların büyük bir ivmeyle artış göstermesi, bu potansiyeli açıkça gözler önüne seriyor” diye konuştu. Aynı zamanda salgın süreci boyunca tedarik zincirlerini aksatmadan ilerleyen Türkiye’nin altyapısıyla güvenilir bir lojistik kavşak olduğunu tüm dünyaya ispat ettiğini ifade eden Asmalı, “Bu güvenden yola çıkarak Türk-Arap İş Zirvesi’ni İstanbul’dan Gaziantep’e taşıyarak ihracat vizyonumuzda bölgesel dinamiklerle şekillenen yeni bir düzene imza atacağız” ifadelerini kullandı.

2023’TE 300 MİLYAR $ İHRACATI YAKALARIZ

Türkiye’yi çok daha aydınlık yarınlara taşıyabilecek stratejilerin geliştirilmesi noktasında Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi’ni başlattıklarını aktaran Asmalı, şu ifadeleri kullandı: “Bu hareket ile MÜSİAD üyeleri, 2022’de 25 milyar TL yatırım potansiyeline imza attı. 20’yi aşkın ilde, 40 farklı lokasyonda gerçekleştirilecek yatırımlarla, Türkiye’nin ihracat odaklı mekanizmasını hem daha da güçlendirecek hem de bu güven hareketinin etki alanını genişleteceğiz.Türkiye ekonomisinin özellikle hizmet ihracatının artması ile 2023 yılında 300 milyar dolar seviyesine çıkabileceğini öngörüyoruz.”

REKLAM

MARKALARA RUSYA PAZARI İÇİN TEŞVİK

Rusya-Ukrayna savaşının en çok etkilediği ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini söyleyen Asmalı, savaş nedeniyle pazardan çıkan Batılı markaların olduğunun hatırlatılması üzerine, “Orada şu an açık olan bir pazar var. Rus halkının ihtiyaçları da devam ediyor. Dolayısıyla bu ihtiyaçların Türk müteşebbisler tarafından karşılanabileceğine inanıyoruz. Türk markaların Rusya’da yer almasını bu MÜSİAD olarak biz de teşvik ediyoruz” diye konuştu.

200 milyar liralık KGF beklentisi

Yüksek emtia fiyatları, enerji ve akaryakıt maliyetlerinin şirketlerinin işletme sermayelerine olumsuz etkileri olduğunu söyleyen Asmalı, son açıklanan 60 milyar TL’lik KGF’nin olumlu ancak yetersiz olduğuna işaret etti. Asmalı, “Yeni bir paket açılacağını düşünüyoruz. KGF paketi en az 200 milyar TL civarında olmalı. Çünkü 2018 yılında açıklanan bu civardaydı” dedi.

40 bini aşkın Arap kökenli iş insanı var

IBF Başkanı Erol Yarar ise, toplantının hem bölge açısından hem Türkiye hem de Türk-Arap yatırımcılar açısından çok büyük önem arz ettiğini söyledi. Türkiye’de şu anda 40 binin üzerinde Arap kökenli iş insanlarının işletmeleri olduğunu belirten Yarar, “Bunlar 1 milyonun üzerinde insan istihdam ediyorlar. Ve Türkiye’nin ihracatına milyarlarca dolarlık katkılarda bulunuyorlar” dedi.