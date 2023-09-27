Türk devletleriyle tarımı geliştirecek öneri: Ortak tohum havuzu kuralım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ülkelerinin birbirleriyle tarımsal ihracatının 3,8 milyar dolar tutarında olduğunu belirterek, "Elbette bu yeterli değildir. TDT ülkelerinin tarımsal ihracatını artırmak en başlıca görevimiz olmalıdır" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, TDT tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Agro İş Forumu'nun açılışında konuştu.





Üretici sigortaları için birliktelik

Yumaklı, ticarete yön veren ve kolaylaştıran başlıca konulardan biri olan ortak e-sertifika ve ortak katalog kullanımı, tarımsal mekanizasyon ve teknoloji kullanımlarında bilgi ve tecrübelerin karşılıklı paylaşımı, ortak mevzuatlar oluşturulması gibi konuların her zaman gündemde tutulması gerektiğine dikkati çekti. Bakan Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu: "Örneğin tohumda ortak tescil sistemi ve ortak tohum katalogları oluşturarak tarımsal üretimin ana girdisi olan tohum ticaretinin önündeki engelleri kaldırıp, güvenli ve kaliteli tohuma coğrafyamızın üreticilerinin kolaylıkla erişmesini sağlayabiliriz. Tarım sigortaları sisteminin Azerbaycan'da olduğu gibi Özbekistan'da kurulması için çalışmalara başladık. Bu işbirliğini, bütün üye ülkeler nezdinde geliştirebilir, ortak tarım sigortaları havuzu oluşturabiliriz. İşbirliğinin hem gıda güvenliği hem de ekonomik ve ticari alanda önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz."





Helal sertifikalı ürün engelleri kaldırır

Yumaklı, "Özellikle tarım ticaretimizin artmasına katkı sunacağına inandığım 'Helal Belgelendirme' konusunun, ticarette teknik engellerin azaltılmasında etkili ve kapsamlı bir mekanizma olduğu görüşündeyim. Ortak bir helal kalite altyapısı kurulması ve ticarette teknik engellerin azaltılması için İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ile çalışmanın bizlere fayda sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.





TDT dünya çapında ekonomik güç

Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, TDT ülkelerinin dünya çapında büyük ekonomik güce sahip olduğunu, tarım sektörünün bu ekonominin büyük kısmını oluşturduğunu söyledi. Memmedov, "Tarım alanındaki işbirliğini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. İş adamlarımız kendi bağlantılarıyla Türk dünyasının tarım alanındaki işbirliğini daha da ileri götürmeli ve gıda güvenliğimizin pekişmesine katkı sağlamalıdır" dedi. Özbekistan Tarım Bakanı Aziz Voitov ise, TDT üyesi ülkelerde tarım sektöründe bilimsel ve teknolojik gelişmelere daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade etti.



