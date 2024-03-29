|
Ekonomi

Türk Hava Yolları Libya seferlerine yeniden başladı

Türk Hava Yolları(THY), uzun süre önce ara verdiği Libya uçuşlarına yeniden başladı. THY'nin Libya'nın Trablus kentine başlattığı seferle Afrika kıtasında 62 noktaya uçuş gerçekleştiriyor.

07:01 - 29/03/2024 Cuma
DHA
THY'nin ilk uçuşunun ardından Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda bir tören düzenlendi
THY'nin ilk uçuşunun ardından Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda bir tören düzenlendi

Uzun süre önce ara verdiği Libya uçuşlarına dün itibariyle başlayan Türk Hava Yolları, Boeing B737-78D tipi uçaklarıyla gerçekleştireceği Trablus seferlerini Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün icra edecek. Yolcular, 23 Mart ile 5 Mayıs 2024 tarihleri aralığında satın alacakları biletlerle, 28 Mart ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul'dan Trablus'a 379 USD'den, Trablus'dan İstanbul'a ise 299 USD'den seyahat edebilecek.


"TEKRAR SEFER BAŞLATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ "


Ara verdiği Libya seferlerine yeniden başlayan THY'nin ilk uçuşunun ardından Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda bir tören düzenlendi.


Törende konuşan yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, ‘'Türk Hava Yolları olarak, kıtaları birbirine bağlamanın heyecanını bu kez Libya'nın başkenti Trablus'ta hissediyoruz. Tarihi bağlarımız bulunan Libya'ya tekrar sefer başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelişen pazar ve artan talepler ile birçok kıtayı olduğu gibi Afrika'yı da kültürlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Gelişen ve değişen endüstriyel yatırımlar ile orta ve uzun vadede Afrika kıtasında turizmin ve ticaretin öneminin artacağına inanıyoruz.'' dedi.





#Türk Hava Yolları
#THY
#Libya
27 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 Nisan memur maaşları ne zaman yatacak? Nisan ayı maaşları bayramdan önce verilecek mi?