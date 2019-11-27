Ekonomi Türk iş kadınına dünyanın en prestijli 3 ödülü
İŞ DÜNYASI

Türk iş kadınına dünyanın en prestijli 3 ödülü

TBWA\Grup Istanbul CEO’su Burcu Özdemir Kayımtu, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında gösterilen Stevie Awards’dan 3 ödülle döndü. Kayımtu, bu yıl 16.’sı düzenlenen İş Kadınları Stevie Awards’da “Yılın En Yenilikçi İş Kadını, Reklam, Pazarlama ve Halkla İlişkiler", “Yılın Kadın Yöneticisi, Ticari Hizmetler” ve “Yılın İş Kadını, Reklam, Pazarlama ve Halkla İlişkiler” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​TBWA\Grup Istanbul CEO’su Burcu Özdemir Kayımtu
​TBWA\Grup Istanbul CEO’su Burcu Özdemir Kayımtu

TBWA\Grup Istanbul CEO’su Burcu Özdemir Kayımtu, 16. İş Kadınları Stevie Awards kapsamında 3 ödüle layık görüldü.

İş dünyasında zirvede olan kadın girişimcilerin ve yöneticilerin ödüllendirildiği 16. İş Kadınları Stevie Awards töreni 15 Kasım 2019 tarihinde New York’ta gerçekleştirildi.

Burcu Özdemir Kayımtu; reklam sektörü ve iş dünyası için değişim yaratma vizyonu ile gerçekleştirdiği ilkler ve örnek olacak inisiyatiflerle "Yılın En Yenilikçi İş Kadını, Reklam, Pazarlama ve Halkla İlişkiler" kategorisinde Altın ve “Yılın Kadın Yöneticisi, Ticari Hizmetler” kategorisinde Gümüş ödüle layık görüldü. Kayımtu, “Yılın İş Kadını, Reklam, Pazarlama ve Halkla İlişkiler” kategorisinde de Bronz ödülün sahibi oldu.

16. İş Kadınları Stevie Awards’a 25 ulustan, 90 farklı kategoride 1500’ün üzerinde başvuru yapıldı.

Organizasyondan 3 ödülle dönen Burcu Özdemir Kayımtu, 2019 yılında hayata geçirdiği yenilikçi girişimlerle, veri ve teknolojiyi yaratıcılıktan ödün vermeden iş modeline entegre ederek yeni nesil müşteri ihtiyaçlarına karşılık veren çalışmalara imza attı. TBWA\Grup Istanbul, Kayımtu’nun öncülüğünde, iş dünyasının en beğenilen ajansı olarak zirveye çıkarken, en yaratıcı ajans konumunu da elinden bırakmadı.

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