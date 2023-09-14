Türk tekstili büyümeyi sürdürecek

Dünya tekstil sektörünün önemli buluşma noktalarından birisi haline gelen Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı başladı. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle düzenlenen Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. AB ülkeleri, İngiltere, ABD, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu'dan gelen binlerce alıcıyı Türk tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile bir araya getiren fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil sektörüyle ilgili son dönemdeki olumsuz söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Tekstil, konfeksiyon ve diğer sektörlerimiz, alternatif pazarlar ve alternatif müşteriler arayarak içeride de dışarıda da büyümelerini devam ettirecek” dedi.





FUARA REKOR KATILIM

Bolat, Türk tekstili, Türk havlusu, Türk kumaşı, Türk konfeksiyonu, Türk perdesi, Türk çeliği, Türk seramiği, Türk müteahhidi, Türk beyaz eşyası ve Türk turizminin Türkiye'nin dünya çapında önde gelen sektörleri olduğunu söyledi. Bu fuara 400'den fazla firmanın katıldığını söyleyen Bolat, "Yer olmadığı için yüzlerce firma da dışarıda kalmış. İnşallah bundan sonra fuarımız daha da büyüyerek onların da yer alması mümkün olacak" dedi.





KÜRESEL TİCARET DARALDI

Sanayi üretimindeki artış, işsizlik oranındaki gerileme, temmuz ve ağustostaki ihracat rekorlarına değinen Bolat, şöyle devam etti: “Ancak (ihracatta) artış hızımız yavaşladı. Şu an itibarıyla geçen yıl ile aynı rakamları korumaya çalışıyoruz. Niçin? Çünkü dünyada talep daraldı, ticaret daraldı. Tekstil de, diğer sektörler de, konfeksiyon da bundan etkileniyor. Bu gelişmeler istenmeyen ancak tabii gelişmeler. Her zaman böyle gidecek diye bir şey yok. Bu sektörler Türkiye'nin dünya çapındaki sektörleri. Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci olduğumuz sektörler. Türkiye pamuk üreticisi bir ülke olarak tekstili, konfeksiyonu ve diğer tekstil ürünleriyle beraber bu sektörü daima yaşatacak, destekleyecek ve daha da gelişmesini başaracaktır. Devlet, hükümet ve özel sektörle bunu yapacağız.”





DESTEKLER ARTIYOR PAZARI ÇEŞİTLENDİRİN

Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ihracatçılara sunduğu finansman desteğinin (reeskont kredisi) 1,5 ayda 10 katına yükselttiğini ve 3 milyar 50 milyon TL seviyesine çıkardığını bildirdi. Bunlarla yetinmeyeceklerini ifade eden Bolat, “2024 bütçesinde de ihracat desteklerimizi 2 katından fazla artıracağız. Sizin de, ihracat pazarlarınızı çeşitlendirmenizi, ülke ekonomisine ihracat, döviz, istihdam ve vergi olarak katkıda bulunmanızı bekliyoruz” dedi.





GÜNDE BİR MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPIYORUZ

Türkiye’nin son 20 yılda yüzde 5,5 ortalama reel büyüme sağlayan bir ülke olduğuna dikkat çeken Bolat, “Milli geliri mizin 214 milyar dolardan 906 milyar dolara çıkması, ihracatımızın 36 milyar dolardan 254 milyar dolara çıkması işte bu sektörlerimizin ihracattaki başarısı ile mümkün olmuştur. Hatırlıyorum 1973’te ilk defa yılda bir milyar dolar ihracatı yakalayınca bayram etmiştik. Daha sonra 1987’de ayda bir milyar dolar ihracatı yakaladığımızda yine bayram etmiştik. Arkadaşlar şimdi günde bir milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bazen biraz altı, biraz yukarısı ama ayda ortalama 20 ile 22,5-23 milyar doları arasında ihracat yapan bir ülke konumuna geldik” ifadelerini kullandı.



