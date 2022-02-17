​Türk Telekom kârının 1,5 katı yatırım yaptı

Pandeminin teknolojiyi hayatımıza daha fazla dahil etmesi en fazla telekomünikasyon şirketlerine yaradı. Evden ve mobilden internet artışı gibi gelişmelerle şirketlerin gelirleri de katlandı. Türk Telekom da 2021’i yüzde 21,2 gelir artışı ile kapattı. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Türk Telekom’un 2021 yıl sonu finansal ve operasyonel sonuçları paylaşıldı.

5 MİLYON YENİ ABONE

5 milyon net abone kazanımı ile abone sayısının 51,8 milyonu aştığını belirten Önal, “Yıllık konsolide gelirimiz 34,3 milyar TL’ye, net kârımız 5,8 milyar TL’ye ulaştı. 2021 yılında yatırım harcamaları 8,8 milyar TL olarak gerçekleşti” dedi. Verilen bilgiye göre, 2021’de 34,3 milyar TL gelir elde eden şirket, yıllık yüzde 21,2’lik artış ile gelir büyümesini devam ettirdi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 16,4 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom, FAVÖK marjını ise yüzde 47,9 olarak açıkladı. Şirketin yatırım harcamaları 8,8 milyar TL’ye yükselirken, 2022 yatırım öngörüsü 12,5 milyar TL oldu.

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Ümit Önal

STRATEJİK İŞBİRLİKLERİNE DEVAM

2021 yılında birçok uluslararası iş birliğine imza attıklarını anımsatan Önal, dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden Juniper Networks ve Net Insight ile yaptıkları güç birliğiyle hizmet ve ürünleri dünya pazarına sunduklarını dile getirdi. Bunun yanı sıra dünyanın en büyük girişim ve inovasyon platformlarından Plug and Play ile yaptıkları iş birliği ile Türkiye’deki girişim ekosisteminin gücünü küresel arenaya taşıma hedefinde olduklarını bildiren Ümit Önal, “Ayrıca, 2021 yılı içinde TT Ventures ile 4 yeni yapay zeka girişimine yaptığımız yatırımla portföyümüzü ikiye katladık. Hedefimiz, ülkemizden başarılarını global arenaya taşıma potansiyeli olan unicornlar çıkarmak. 2022 yılında da şirketimizin finansal gücünü korumaya, değer yaratmaya, ekosistemimizi genişletmeye ve yeni girişimler keşfetmeye devam edeceğiz’” ifadelerini kullandı.

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Yaygın fiber ağı 5G için avantaj

“Artan dijitalleşme ile veriye olan talep artık kalıcı oldu" diyen Önal şunları söyledi: “Yaygın fiber ağımız 5G’ye geçişte etkin bir avantaj olacak. Bu bağlamda yıl sonu itibarıyla fiber ağımızı 366 bin kilometreye çıkardık. 2020 itibarıyla 26,8 milyon haneyi geçen fiber ağımız, 2021 itibarıyla 30,2 milyondan fazla haneyi kapsıyor.” Fiber ağın, yeni teknolojilerin kilometre taşı konumunda olduğunun altını çizen Önal, fibere yatırımın devam ettiğini kaydetti. Geliri 2022'de %25 büyüyecek

Önal 2022 hedeflerini şöyle özetledi: “Konsolide gelirler 4. çeyrekte yıllık bazda yüzde 28,9 büyüme ile halka arzdan bu yana en yüksek artışı kaydetti. Operasyonel gelir, yüzde 21,2 artarak yıllık en yüksek büyümesi olan yüzde 19,5’e ulaştı ve yüzde 18’lik öngörümüzü aştı. 2022 için yaklaşık yüzde 23 ile 25 aralığında gelir büyümesi, 17,5 milyar TL ile 18,3 milyar TL aralığında FAVÖK ve yaklaşık 12,5 milyar TL yatırım harcaması öngörüyoruz.

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