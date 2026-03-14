Türk Telekom'un 5G deneyim merkezi açıldı

Herkes için 5G vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, Türk mühendisler tarafından geliştirilen, milli teknolojilerin yer aldığı Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 5G deneyim alanı Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ni açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla yapılan açılış törenine Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu ve Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin’in ev sahipliği yaptı.

Akıllı üretim sistemleri, robotik uygulamalar, artırılmış gerçeklik çözümleri, uzaktan kontrol senaryoları, farklı endüstri ve sektörlerin dijital dönüşümüne yön veren yeni nesil teknolojilerin gerçek kullanım senaryolarıyla deneyimlenebileceği ‘Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde, 5G teknolojisinin sunduğu düşük gecikme, yüksek hız ve gelişmiş bağlantı kabiliyeti uygulamalı örneklerle tanıtılıyor.

ÇANAKKALE İLE CANLI BAĞLANTI

Türk Telekom’un teknoloji vizyonunu ortaya koyan, inovasyonu teşvik eden ve yeni nesil dijital çözümlerin deneyimlenmesine imkân tanıyan Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nin açılışında, alandaki çözümleri deneyimleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulusal ulaşım ağının akıllandırılması çalışmaları çerçevesinde Türk Telekom’un yeni nesil teknolojilerle akıllı hale getirdiği 1915 Çanakkale Köprüsü Yönetim Merkezi’ne 5G bağlantısı üzerinden canlı bağlanarak yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türk Telekom Avrupa’nın ve Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörlerinden biri konumundadır. Fiberleşme seferberliğinde öncü rol üstlenen şirketimiz, 81 ilimizi kapsayan altyapısıyla 5G’ye hazırdır” dedi.

TÜRK MÜHENDİSLERİN İMZASI VAR

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu ise “Bu merkez, Türk mühendislerinin ortaya koyduğu çözümlerin test edildiği, geliştirildiği ve yeni iş birliklerinin doğduğu bir inovasyon ortamı oluşturacak” diye konuştu. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ise şu değerlendirmede bulundu: “Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ediyor, geleceği şekillendirecek yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesinde öncü çalışmalar yapıyoruz. Türk Telekom olarak iletişimin her çağında olduğu gibi 5G çağının da öncüsüyüz. Gayrettepe Genel Müdürlük Yerleşkemiz’de açtığımız merkez ile 5G teknolojisinin sunduğu imkanları somut kullanım senaryoları ve gerçek zamanlı uygulamalarla deneyimlenebilir hale getiriyoruz.”

17 farklı kullanım senaryosu sunuyor

600 metrekarelik bir alan üzerinde hayata geçirilen Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde toplam 17 farklı kullanım senaryosu yer alıyor. Türk mühendislerin geliştirdiği yerli dijital çözümler sunan merkez, 5G’nin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve yüksek kapasite gibi avantajların, endüstriyel dönüşümden akıllı şehir çözümlerine, simülasyon teknolojilerinden artırılmış gerçeklik çözümlerine kadar geniş bir yelpazede nasıl değer yarattığını gerçek senaryolar üzerinden deneyimlemeyi sağlıyor. IoT uygulamaları tarafında görüntü işleme çözümleri, alçak seviye uydu iletişim sistemleri ve kestirimci bakım çözümü gibi çözümler yer alırken, deneyim alanını zenginleştiren farklı simülasyon ve etkileşim alanları da merkezin önemli bileşenleri arasında konumlanıyor.







