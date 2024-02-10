Türk Telekom'un toplantısı Antalya'da yapıldı: Fiberde hedef 850 bin km

Türk Telekom 2024 İş Hedefleri Değerlendirme Toplantısı’nı Antalya'da yaptı. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ev sahipliği yaptığı toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Burada konuşun Uraloğlu, Türkiye'deki fiber alt yapının gelişme hızına dikkat çekti. 85 milyonun bilgi toplumuna dönüşerek geleceğe güvenle bakmasında Türk Telekom'un önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. 19,5 milyonu sabit abone, 74,8 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 94,3 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştıklarını ifade eden Uraloğlu, "Toplam fiber uzunluğumuz yaklaşık 550 bin kilometre ve fiber altyapı uzunluğumuzu bu yıl 600 bin kilometreye, 2028 yılına kadar da 850 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

TÜRK TELOKOM KENDİSİNİ YENİLEDİ

Uraloğlu, geçmişi iki asır evvele dayanan Türk Telekom'un, yıllar içerisinde sürekli kendini yenileyerek, mobil, internet, telefon ve TV gibi geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğiyle hem bireysel hem de kurumsal hizmetler alanında çok güçlü markaya dönüştüğünü vurguladı. Türkiye'nin geçmişteki iletişim araçlarını anlatan Uraloğlu, "Türk Telekom, afet halleri de dahil olmak üzere her zaman ülkesinin ve milletinin yanında olduğunu göstermişti" dedi.

TEKNOLOJİ ÜRETİM ÜSSÜ OLACAĞIZ

5G altyapıları için özel yönetim, servis ve yazılım ürünleri geliştirdiklerini söyleyen Uraloğlu, şöyle devam etti: "Ülkemizi yüksek teknoloji üretim üssü haline getireceğiz. Ayrıca telekomünikasyon merkezi olma yolunda hızla ilerlerken artık uydu ve uzay çalışmaları alanında da uluslararası bir oyuncu olma yolunda önemli adımlar atıyoruz."

5,5 MILYAR KİŞİ CEP TELEFONU KULLANIYOR

Günümüzde 5,5 milyar insanın cep telefonu kullandığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: "2027 itibarıyla akıllı telefon kullanıcı sayısının 7,7 milyara ulaşması beklenmektedir. Teknoloji dünyasında çığır açan 5G ağlarının, ekonomik değerde trilyonlarca dolar ve milyonlarca iş fırsatı yaratacağı öngörülmektedir. 2028'de ise dünyada 5G aboneliklerinin 5 milyar insana ulaşacağı tahmin ediliyor. Küresel mobil veri trafiğinin ise 2030'a kadar aylık 5 bin Exabyte'ı aşacak."







