Ekonomi Türk uzmanlardan koyun seferberliği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk uzmanlardan koyun seferberliği

Dünyanın en verimli Fin ve Romonov koyun türleri, Anadolu topraklarında yeniden hayat buldu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı uzmanlarından Prof. Dr. Ebru Emsen, tohumlama yöntemiyle Anadolu usulü yeni bir koyun türü geliştirdiklerini söyledi.

Talha Menteş Yeni Şafak
Ebru Emsen - Bahadır Ödevci
Ebru Emsen - Bahadır Ödevci

2004 yılından bu yana koyun türü üzerinde çalışan Emsen, “Dünya üzerinde bine yakın koyun türü var. Biz Anadolu ve Saf Ramanov türlerinin embriyosunu alarak ‘Anarom’ koyununu elde ettik. Bilimsel olarak Anadolu’da verimli et üretimini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Koyun türünün geliştirilmesi için İstanbul Beykoz’da bir tesis kuran Bilgisayar Mühendisi ve Kuzufab CEO'su Bahadır Ödevci, teknolojik araçlarla donattığı alanda koyun üretimi yaptıklarını açıkladı. Tesisteki tüm koyunların doğum, aşılama, yemek zamanlarını an be an kontrol eden Ödevci, “Geliştirdiğimiz ‘Kuzufab mobil sürü takip sistemi’ ile koyunların bireysel bazda verilerini takip ediyoruz. 3 dönümlük alanda 1 yılda 300 koyunla üretime başladık. 8 ayda bir ikiz kuzu alarak 900 koyun ürettik” diye konuştu.

Yerli ırk korundu

Genetik kodlarla kesinlikle oynanmadığını ifade eden Emsen, “Embriyo yönteminde canlı hayvan taşımayarak melezleme yapıldı ve yerli ırkta korunmuş oldu. Biz bu aşılama işlemlerini Kazakistan ve Suudi Arabistan’da da yaptık” dedi. Çiftlikte mazot ve elektrik de kullanılmadığına işaret eden Emsen, “Biz yaptığımız bu çalışmayla elit ırklar geliştirerek embriyoları ihraç edebiliyoruz. Bir embriyo 60 mikron ağırlığında 400 dolar değerinde” bilgisini paylaştı.

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