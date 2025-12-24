Yeni Şafak
Turkcell Suriye'de dolaşım başlattı

04:0024/12/2025, Wednesday
G: 24/12/2025, Wednesday
Ali Taha Koç

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell'in Suriye'de uluslararası dolaşımı başlattığını duyurdu. Yaptığı paylaşımda, Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’a başarılar dileyen Koç, “Suriye'de bulunacak Turkcell abonelerimiz hatlarını kullanabilecekler. Hayırlı olsun" dedi.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell'in Suriye'de uluslararası dolaşımı başlattığını açıkladı. Koç, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bu vesileyle Turkcell olarak, 23 Aralık 00.00 itibarıyla Suriye'de uluslararası dolaşımı başlattığımız bilgisini de paylaşmak isterim. Suriye'de bulunacak Turkcell abonelerimiz hatlarını kullanabilecekler. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı. Turkcell, Suriye'de herhangi bir şirket kurmazken, karşı ülkenin altyapısını da kullanmayacak. Teknik olarak kendi altyapısını kullanacak olan Turkcell, kesintisiz hizmet verecek.




