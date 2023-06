Türkiye-ABD görüşmesinde F-16 filosunun modernizasyonu talebine ilişkin ilerlemeler ele alındı

"Türkiye ve ABD, NATO üyesi ve ortak ülkeler olarak, karşılıklı çıkar alanlarında güçlü iş birliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yinelemişlerdir. Taraflar, ikili siyasi, savunma ve güvenlik istişarelerini her seviyede genişletmeyi ve kapsamlı ortaklıklarını her iki ülkenin de stratejik çıkarları doğrultusunda güçlendirmeyi taahhüt etmişlerdir. Taraflar, Türkiye-ABD savunma ve güvenlik iş birliğinin bölgesel barışa katkıda bulunduğu konusunda fikir birliğine varmışlar ve Türkiye’nin F-16 filosunun modernizasyonu talebine ilişkin ilerlemeleri ele almışlardır. Heyetler, Vilnius, Litvanya’da, 11-12 Temmuz’da düzenlenecek müteakip NATO Zirvesi’ne yönelik hazırlıkları gözden geçirmişlerdir. Türkiye ve ABD, NATO’nun açık kapı politikasına güçlü desteklerini teyit etmişlerdir. Her iki taraf da Finlandiya’nın NATO üyeliğini memnuniyetle karşılamış, bunun İttifak'ın güçlendirilmesine önemli katkı verdiği hususunda anlayış birliğine varmıştır. Taraflar, NATO’nun caydırıcılığının daha da artırılmasının yollarını incelemiş ve Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan Üçlü Mutabakat’ın uygulanması ile İsveç’in İttifak’a üyelik sürecini ele almışlardır."