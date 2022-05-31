Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar: Riskleri doğru yönettik destekler faydalı oldu

Türkiye Bakanlar Birliği’nin (TBB) 65’inci Genel Kurulu dün yapıldı. Genel Kurulun açılışında konuşan TBB Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye ekonomisinin küresel gelişmelerden iki yönlü etkilendiğini belirterek, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelerden bahsetti. Yeni fırsatları Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda değerlendirebilmek için üretim kapasitesinin artırılmasının daha önemli hale geldiğini belirten Çakar, yakın dönemde, küresel ve jeopolitik nedenlerle yaşanan şokların doğru yönetildiğini bildirdi. Çakar, “Risklerin azalmasının ülkemiz için yeni fırsatlar doğuracağına inanıyoruz. Üretimde çarkların dönmesi amacıyla yapılan kamu desteklerinin faydalı olduğunu gördük” dedi.

TÜRKİYE YATIRIMCILARIN RADARINDA

Alpaslan Çakar, yurt dışında yerleşik yatırımcıların Türkiye’de iş yapmaktan duyduğu memnuniyete ve ülkenin potansiyel yatırımcıların radarında olmasına değindi. Çakar, “Yenilenmekte olan altyapı ve teknoloji yatırımları, yatırım ortamını iyileştiren ve iş yapma kolaylığını arttıran düzenleme ve uygulamalar, istihdam, tasarruf ve döviz geliri artışı sağlayan faaliyetleri önceleyen maliye politikası yaklaşımının hem yerli hem yurt dışı yatırımcıların iştahını olumlu etkilediğini gözlemliyoruz” dedi.

Nureddin Nebati-Alpaslan Çakar-Mehmet Ali Akben

KAYNAKLAR REEL SEKTÖRE

Çakar, ticari kredilerin payının yüzde 81 olduğunu, KOBİ’lerin toplam kredilerden yüzde 24 pay aldığına vurgu yaparak şunları kaydetti: “Ticari kredilerin payı 2021 üçüncü çeyreğinden beri 4 puan arttı. Kaynaklar, daha fazla reel sektörün kullanımına yönlendirildi. İlk çeyrek sonunda ticari krediler içinde en büyük pay yüzde 28 ile imalat sanayindedir. Üretimin, ihracatın ve istihdamın belkemiğini oluşturan çok sayıdaki sektöre kullandırılan kredilerin payının artırılmasının öneminin farkındayız. Ticari krediler içerisinde ticaret sektörü yüzde 16, inşaat yüzde 11, enerji sektörü yüzde 9 paya sahiptir.”

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Öncü veriler yüzde 7 büyümeye işaret ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cari açık ve bunun neden olduğu sorunları kökten çözmek için tasarladıkları Türkiye Ekonomi Modeli ile istikrarlı ve güçlü bir şekilde büyümeye devam ettiklerini vurguladı. Yılın ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli büyüme eğiliminin sürdüğünü belirten Nebati, “Öncü göstergeler ışığında, bu yılın ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli büyüme eğiliminin sürdüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Öncü veriler, büyümenin 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 7 civarında gerçekleşeceğine işaret ediyor” diye konuştu. "Enflasyondaki yükselişte arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin ön plana çıktığını ve bu nedenle enflasyon görünümündeki bozulmanın geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz." diyen Nebati, fiyat artışlarının vatandaşlara asgari düzeyde yansımasına yönelik adımlar atmaya devam ettiklerini ifade etti.

Bankalar daha çok katkı sunmalı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılık sektörünün toplam kredilerinin yaklaşık yüzde 59’unun kurumsal ve ticari kredilerden, yine toplam kredilerin yüzde 23’ünün KOBİ’lere verilen kredilerden oluştuğunu kaydetti. Akben, “Yani toplamda bankacılık sektörü kredilerinin yüzde 82’si üretim yapan reel kesime kullandırılmaktadır. Bu son derece sevindirici bir şey. Söz konusu oranlar, bankacılık sektörümüzün reel ekonomiyi destekleme fonksiyonunu başarı ile sürdürdüğünü göstermekte. Ancak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreç bankalarımızın daha da fazla katkı sunmasını gerektirmektedir” dedi.

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