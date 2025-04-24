Türkiye dünyadaki yerini sağlamlaştırdı

PATA Başkanı Semone turizmin uzun zamandır pazarlama odaklı olduğunu ve bu süreçte yönetiminin göz ardı edildiğini ifade eden Semone, "Fakat, şimdi bir dönüşüm görüyorum ve zirve boyunca bunu hissettim. Bölgelerimiz üzerindeki baskı giderek artarken, artık turizmin yönetimine de en az pazarlamaya harcadığımız kadar, hatta belki daha fazla, kaynak ayırmamız gerektiğinin farkına varıyoruz" değerlendirmesini yaptı.