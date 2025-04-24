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Türkiye dünyadaki yerini sağlamlaştırdı

Türkiye dünyadaki yerini sağlamlaştırdı

04:0024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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PATA CEO'su Noor Ahmad Hamid
PATA CEO'su Noor Ahmad Hamid

Asya Pasifik Seyahat Birliği (PATA) 2025 Yıllık Zirvesi, 35 bölgeden 260 delegenin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Zirvede Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Vekili Sinan Seha Türkseven, PATA Yönetim Kurulu Başkanı Peter Semone ve PATA CEO'su Noor Ahmad Hamid konuştu.

PATA Başkanı Semone turizmin uzun zamandır pazarlama odaklı olduğunu ve bu süreçte yönetiminin göz ardı edildiğini ifade eden Semone, "Fakat, şimdi bir dönüşüm görüyorum ve zirve boyunca bunu hissettim. Bölgelerimiz üzerindeki baskı giderek artarken, artık turizmin yönetimine de en az pazarlamaya harcadığımız kadar, hatta belki daha fazla, kaynak ayırmamız gerektiğinin farkına varıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

'Dayanıklı ve anlamlı bir turizm ekonomisi şekillendirebiliriz'

TGA Genel Müdür Vekili Türkseven ise, "2024'te 62 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak Türkiye için rekor bir sayıya ulaştık ve dünyanın ilk 5 turizm bölgesi arasındaki yerimizi sağlamlaştırdık" ifadelerini kullandı. PATA CEO'su Noor Ahmad Hamid de turizmin gelecek nesiller boyunca gelişmesi için yalnızca rakamlara bakılmaması gerektiğini belirterek, "PATA üyeleri olarak güçlü bir rolünüz var. Dayanıklı ve anlamlı bir turizm ekonomisi şekillendirebiliriz" ifadelerini kullandı.


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