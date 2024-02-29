Türkiye ekonomisi büyüyor! TÜİK 2023 rakamlarını açıkladı: Son çeyrekte de hız kesmedi

Türkiye ekonomisi, 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdü. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde ise yüzde 4 büyüme gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon TL oldu.
Türkiye, AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu.
Ekonomistler, geçen yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyüyeceğini öngörmüştü. 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,40 düzeyinde bulunuyordu.
Türkiye ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,9 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydetmişti.