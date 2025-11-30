Türkiye IMO'ya yeniden seçildi

Türkiye'nin etkin diplomasisi denizcilik alanında da kendini gösterdi. Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın (IMO) Londra’da düzenlenen Genel Kurulu'nda IMO Konsey üyeliğine 14'üncü kez seçildi. 140 binden fazla kayıtlı gemi insanıyla dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alan Türkiye sahadaki elemanlarıyla IMO'ya katkı sağlayacak. Türkiye'nin son dönemlerde denizcilik sektöründe atmış olduğu adımların da Türkiye'nin yeniden seçilmesinde etkili olduğu öğrenildi. Son dönemlerde deniz emniyetini ilgilendiren otonom deniz araçları ile ilgili Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün üzerinde çalıştığı sözleşme çalışmalarında Türkiye de söz sahibi olacak. Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın (IMO) Londra’da düzenlenen olan 34. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde yapılan seçimler neticesinde IMO Konsey üyeliğine yeniden seçildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemiz, ilk kez aday olduğu 1999 yılından bu yana, kesintisiz biçimde IMO Konseyi'nde temsil edilmeyi başarmıştır. Bugün elde edilen sonuç Türkiye’nin, deniz emniyeti, deniz çevresinin korunması, uluslararası deniz taşımacılığı ve liman hizmetleri dahil denizcilik alanındaki kapasite ve birikimi sayesinde IMO nezdinde sahip olduğu etkin ve güvenilir konumunu bir kez daha teyit etmiştir. Türkiye, denizcilik alanındaki çok taraflı iş birliğine somut katkı sağlamayı sürdürecektir" denildi.