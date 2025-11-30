Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye IMO'ya yeniden seçildi

Türkiye IMO'ya yeniden seçildi

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0030/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin etkin diplomasisi denizcilik alanında da kendini gösterdi. Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın (IMO) Londra’da düzenlenen Genel Kurulu'nda IMO Konsey üyeliğine 14'üncü kez seçildi. 140 binden fazla kayıtlı gemi insanıyla dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alan Türkiye sahadaki elemanlarıyla IMO'ya katkı sağlayacak. Türkiye'nin son dönemlerde denizcilik sektöründe atmış olduğu adımların da Türkiye'nin yeniden seçilmesinde etkili olduğu öğrenildi. Son dönemlerde deniz emniyetini ilgilendiren otonom deniz araçları ile ilgili Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün üzerinde çalıştığı sözleşme çalışmalarında Türkiye de söz sahibi olacak. Türkiye, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı'nın (IMO) Londra’da düzenlenen olan 34. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde yapılan seçimler neticesinde IMO Konsey üyeliğine yeniden seçildi.


SOMUT KATKI SÜRDÜRÜLECEK

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemiz, ilk kez aday olduğu 1999 yılından bu yana, kesintisiz biçimde IMO Konseyi'nde temsil edilmeyi başarmıştır. Bugün elde edilen sonuç Türkiye’nin, deniz emniyeti, deniz çevresinin korunması, uluslararası deniz taşımacılığı ve liman hizmetleri dahil denizcilik alanındaki kapasite ve birikimi sayesinde IMO nezdinde sahip olduğu etkin ve güvenilir konumunu bir kez daha teyit etmiştir. Türkiye, denizcilik alanındaki çok taraflı iş birliğine somut katkı sağlamayı sürdürecektir" denildi.


#Türkiye
#IMO
#üyelik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 MAYIS: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç oldu, artış oldu mu?