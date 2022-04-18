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Ekonomi Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı iş insanlarına çağrıda bulundu Libyada üretelim Afrikaya satalım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı iş insanlarına çağrıda bulundu: Libya’da üretelim Afrika’ya satalım:

Libya’nın petro-kimya, turizm ve yapı sektörü gibi birçok alanda yatırıma ihtiyacı olduğunu belirten Murtaza Karanfil, “Libya’da 150 milyar dolarlık bir yatırım Türk iş insanlarını bekliyor. Bu ülkede yapılacak üretimle 1.3 milyar nüfuslu Afrika’ya rahatlıkla mal satılabilir” dedi

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Hamit Varol Yeni Şafak
Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı iş insanlarına çağrıda bulundu: Libya’da üretelim Afrika’ya satalım:
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Türkiye ile Libya arasındaki dostluk iki ülkenin ticaret hacmine de olumlu yansımaya devam ediyor. Yılın ilk 3 ayında Libya’ya gerçekleştirilen ihracat yüzde 35.8 artarak 762.5 milyon dolara yükseldi. DEİK / Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Libya’da Türk iş insanları için yüksek yatırım potansiyeli bulunduğunu söyledi.

5 YILDA 15 MİLYAR DOLARA ÇIKAR

  • Libya’ya geçen yıl gerçekleştirilen ihracatın 2 milyar 443 milyon dolar olduğunu ifade eden Karanfil, ülkenin istikrara kavuşması ile birlikte bu rakamın 5 yılda 15 milyar dolara çıkabileceğini kaydetti. Karanfil, “Ayrıca Libya'da kamu ve özel sektör baz alındığında 150 milyar dolarlık bir yatırım Türk iş insanlarını bekliyor. Bu ülkede gerçekleştirilecek üretimle aynı zamanda 1.3 milyar nüfusa sahip Afrika pazarına da rahatlıkla mal satmak mümkün” dedi

Murtaza Karanfil
Murtaza Karanfil

ÜLKEDE CİDDİ POTANSİYEL VAR

Libya’nın petro-kimya, turizm, sağlık, madencilik, yapı sektörü gibi her alanda yatırıma ihtiyacının olduğunu belirten Karanfil, “Libya, bugün hayatın devamlılığı için tekstilden mermere, gıdadan mobilyaya kadar birçok ürünü ithal ediyor. Bu durum ülkede yatırım yapmak için ciddi bir potansiyel olduğunu da gösteriyor. Libya’da 74 milyar varillik petrol, 172 trilyon fit de doğal gaz rezervi bulunuyor. Ülkede lojistik ve müteahhitlik önemli sektörler olarak karşımıza çıkıyor. Libya’da her türlü inşaat malzemeleri için yatırım yapılabilir” diye konuştu.

GÜVENLİ OSB’LER KURULMALI

  • Öncelikle Libya’nın kalkınma planına ihtiyacı bulunduğunun altını çizen Karanfil sözlerini şöyle sürdürdü: “Libya bir çok alanda yatırım potansiyeli içeriyor. Bunu tek başına yapmaları mümkün değil. Dışişleri Bakanlığımız Türk iş insanları için Libya’da güvenli bölge çağrısı yapmalı. Ayrıcı ülkede güvenli organize sanayi bölgeleri (OSB) kurulabilir. Türkiye’nin himayesinde ve tecrübeleri ışığında bunlar gerçekleştirilebilir.”

Sağlık turizminden 1 milyar dolar gelir

Murtaza Karanfil, iki ülke arasındaki vizelerin kaldırılmasını gerektiğinin altını çizdi. Her yıl Libya'dan 250 bin kişinin vize alarak Türkiye'ye geldiğini vurgulayan Karanfil, "Libyalıların yüzde 60’ı İstanbul’u biliyor ve gördü. Eğer karşılıklı vizeler kalkarsa, Türkiye’nin sadece sağlık turizm gelirleri yılda 1 milyar dolar daha artabilir” şeklinde konuştu.

Libya'dan Türk iş insanlarına yatırım çağrısı
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Libya'dan Türk iş insanlarına yatırım çağrısı

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