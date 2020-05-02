Türkiye maskede dünyaya yeter: Maske kumaşının imalatı Gaziantep, Kayseri ve Çin üzerine yoğunlaşmış vaziyette

Salgın öncesinde ayakkabı, eşofman bağcığı üreten Sabır Direkçi, koronavirüs sürecinde “elemanlarını ayakta tutabilmek için” makinalarının maske lastiği üretimine elverişli olması dolayısıyla maske lastiği imalatına başladıklarını söyledi. Türkiye’nin tekstil kökenli ülke olmasından dolayı maske sıkıntısı yaşamadığını belirten Direkçi, “Dünyada pazarında maske kumaşının imalatı Gaziantep, Kayseri ve Çin üzerine yoğunlaşmış vaziyette. Bazı firmalar günlük maske üretimini 10 milyon kadar çıkardı” şeklinde konuştu.

Sabır Direkçi

Dokuma sektöründe kumaş etiketi satışı yapan Aslı Barış da koronavirüs salgını sonrası kulvar değiştirmiş. Maske ipliği ve lastiği alıp satmaya başladığını söyleyen Barış, “Bu olaylar olunca direk bizim sektörümüz etkilendi. Salgın sürecinde dükkanımı kapatıp evde oturabilirdim. Boş durmak yerine üretimi tercih ettim” dedi.