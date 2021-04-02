Otomotiv pazarı mart ayında son 10 yılın rekorunu kırdı

Zaten biz bunu devlete veriyoruz. Sistem olarak bu binde 5 fazla bir rakam değil. Ama bazen öyle bir oluyor ki haftada 20 araba satıyoruz, bazen de oluyor ki ayda 20 araba satıyoruz. Bazen de ayı 5 arabayla kapatıyoruz. 5 arabada binde 5 bir şey değil ama 30 arabada 40 arabada toplandığı zaman binde 5 bayağı büyük para. Bizim için, orta direk araba satanlar için değil de lüks araba satanlar için binde 5 büyük olabilir. Buna da bir standart getirmesi lazım devletin mesela 100 bin ile 500 bin arası binde 5, 500 bin ile 1 trilyon arası binde 3’e inip standart olarak koyması lazım. Fiyatı yüksek arabada da binde 5 düşük arabada da binde 5 olmaması lazım. O standartları devletin oluşturacağını düşünüyorum, bizim için iyi, devlet için de iyi. Devletin koymuş olduğu sistem bizim için iyidir şeklinde konuştu.