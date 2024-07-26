Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten yılın ilk yarısında 11 milyar 222 milyon TL net kâr

Sigorta ve hayat emeklilik sektörünün öncü şirketleri Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2024 yılının ilk yarısında toplamda 11,2 milyar TL net kâr açıkladı.





Türkiye Sigorta, yılın ilk yarısında teknik kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde106 oranında artırarak 7 milyar 988 milyon TL’ye yükseltti. Özsermaye kârlılığı ise yüzde 72 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Hayat Emeklilik ise, yılın ilk yarısında teknik kârını yüzde 20 oranında artırarak 2 milyar 143 milyon TL’ye çıkardı. Özsermaye kârlılığı ise yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Sigorta, özsermayesini yüzde 36 büyümeyle 21 milyar TL’ye, Hayat Emeklilik ise özsermayesini yüzde 22 büyümeyle 13 milyar 722 milyon TL’ye ulaştırdı.





Türkiye Sigorta’nın 2024 yılının ilk yarısında etkin saha yönetimi ve başarılı kurumsal performansıyla bilanço yapısını güçlendirerek net kârlılığını 6,6 Milyar TL’ye ulaştırdığını belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak bu başarıyı değerlendirirken; “Türkiye Sigorta olarak, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma misyonumuzla 2024 yılının ilk 6 ayında finansal başarılarımıza bir yenisini ekledik. Stratejik hedeflerimize ulaşma yolunda attığımız adımların bir göstergesi olarak, her bir paydaşımızın katkısıyla yılın ilk yarısında 50,4 milyar TL prim ürettik. Bu finansal başarıda emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza, acentelerimize, banka kanallarımıza, brokerlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.





“Sürdürülebilir kârlılık ve etkin büyüme performansına devam”

Türkiye Sigorta’nın ihtiyaca uygun kurumsal ve bireysel ürünleriyle liderliğini koruduğunu ve güçlü finansal büyümesini yılın ilk yarısında da sürdürdüklerini belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak şöyle konuştu: “Türkiye Sigorta olarak biz; ülkemize, dolayısıyla ekonomimize güveniyoruz; ülkemizin stratejik varlıklarına verdiğimiz güvencelerle hem kurumsal hem de bireysel sigorta alanında büyümemizi sürdürüyoruz. Haziran ayında yeni bir rekora imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilir kârlılığı destekleyen büyüme performansımızı koruyarak yıl sonuna kadar hem bireysel hem de ticari müşterilere yönelik hizmet ağımızı genişleterek güçlenmeye devam edeceğiz” dedi.



