Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği: Kooperatif Market projesi

Tarım Kredi Kooperatif Market, kaliteli ve doğal ürünleri, tüketici beklentisine uygun şekilde tüm satış kanallarında bulundurmayı, oluşturulan istihdam ve sektördeki konumu ile Tarım Kredi Kooperatifleri paydaşlarına ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Yaygın hizmet ağı ve uygun fiyat politikası ile gıda enflasyonuyla mücadelede etkin bir rol üstlenen şirketimiz bugün itibari ile Sayın Cumhurbaşkanımızın tayin ettiği 1.000 mağaza hedefini en kısa sürede tamamlamak adına planladığı 13 lojistik merkezini devreye alarak yaygın ve hızlı dağıtım altyapısını oluşturmuştur.

Bu bilgiler ışığında çeşitli basın ve yayın kuruluşlarında iddia edildiği üzere bugün itibari ile toplam mağaza sayımız 159 değil, 47 il 227 ilçede olmak üzere 483’tür. Mevcut 483 mağazaya ek olarak 227 Kooperatif Marketin proje ve inşaat çalışmaları devam etmektedir. Yılsonuna kadar hizmete alınacak 710 Kooperatif Market ve 5 Koopgross Marketin yanı sıra 2022 yılı ilk çeyreğine kadar 1.000 markete ulaşması için bütün ekiplerimiz üstün bir gayretle çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca, 247 birim Tarım Kredi Kooperatifinin teşhir alanları artırılarak 2021 yılı içerisinde tüketicilerimizin istifadesine sunulmuştur.

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Yine bir başka günlük gazetede ise “FİYATLAR GAYET UYGUN DEĞİLMİŞ!” manşeti ile verilen haberde, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerdeki fiyatların incelendiği belirtilerek, şirketimizin marketlerine ait olduğu iddia edilen fiyatlar üzerinden yanlış ve yanıltıcı bir haber yapılmıştır. İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan da duyurduğumuz üzere belirtilen fiyatlar Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin gerçek fiyatlarını yansıtmamaktadır. Gerçek fiyatlarımız aşağıda yer alan tabloda verilmiştir.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Kooperatif Market projesi başta olmak üzere iştirakleri marifeti ile 2017 yılında yalnızca 535 Milyon TL olan üreticiden doğrudan ürün değerlendirme faaliyetini 2020 yıl sonu itibariyle 2.4 Milyar TL olarak gerçekleştirmiş ve bu yıl da 3.5 Milyar TL’lik ürün alım hedefiyle hacmini 3 yılda yaklaşık 6 kat artırmıştır.

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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tevdi ettiği görev gereği üreticilerimize tarımsal girdileri uygun koşullarda sağlarken, tüketicilerimizi de güvenli gıda ile yine uygun koşullarda sofralarında buluşturarak korumak en önemli görevimizdir.

Ülke genelinde teşkilatlanmış 1.615 kooperatifi, 200 hizmet bürosu ve 800 binden fazla ortağıyla Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, doğal ve güvenli çiftçi ürünlerini; bugün itibari ile 13 farklı ilde kurulan lojistik merkezleri sayesinde dönüştürülen birim kooperatifleri, gross marketleri ve Kooperatif Marketleri ile birlikte toplamda 733 noktada tüketicilerimizin istifadesine sunmuştur. Ayrıca bayi formatımız olan Koopmarket ve internetten hızlı alışveriş imkanı sağlayan Koopgell ile ilgili demo çalışmalarımız devam etmektedir. Kooperatif Market projesini ülkemizin her köşesinde tüketicilerimizle buluşturmak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği 1.000 adet marketi 2022 yılı ilk çeyreğine kadar hizmete alarak gıda enflasyonu ile mücadeledeki etkin rolünü artırmak adına çalışmalarımız hız kesmeden ve artarak devam etmektedir.

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Kamuoyuna saygıyla duyurulur.