Türkiye tarımda net ihracatçı: 7 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi

2021’de 25 milyar dolar ihracatla 7 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin tarımda net ihracatçı olduğunu söyledi. Kirişci, Bakanlığı’nın 2023 bütçesi üzerinde TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin üretimden çiftçilerin borçlarına kadar gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

KREDİLERİN DÖNÜŞ ORANI YÜZDE 99,4

Bakan Kirişci, “Ziraat Bankası'nca kullandırılan tarımsal kredileri 2002 yılında 77 bin çiftçi kullanırken, 2022'de 435 bin çiftçi kullandı” dedi. Kredilerin geri dönüş oranının 2002 yılında yüzde 37,8 iken, 2022’de yüzde 99,4 olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, “Eylül 2022 itibarıyla 753 bin çiftçinin toplam 153,8 milyar lira borcu bulunuyor. Eylül 2022 itibarıyla 180 milyar lira tarımsal kredinin yüzde 85'i sübvansiyonlu. Faiz indirimi ortalama yüzde 70 civarında. Yüzde 80 enflasyonun yaşandığı dönemde burada sübvansiyonun uygulanması çiftçilere önemli bir destek" şeklinde konuştu.

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Vahit Kirişci

YURT DIŞINDA ARAZİ KİRALANMASI ÖNEMLİ

Kirişci, Türkiye ile Sudan arasındaki anlaşmaya yönelik ise tahsis edilmesi gereken arazilerin Sudan'daki hükümet değişikliği ve pandemi nedeniyle tahsis edilemediğini, dolayısıyla arazi kiralaması konusunda hiçbir ödeme yapılmadığını bildirdi. Venezuela’da tarım arazisi kiralanmasıyla alakalı eleştirilere ise Kirişci, "Türkiye'deki tarım sektörünün tecrübelerinden dünyanın yararlanmasını istiyoruz" yanıtını verdi.

TARIMDA KENDİ KENDİMİZE YETİYORUZ

Türkiye'nin en fazla gıda maddesi ithal eden ülke olduğu iddialarına değinen Kirişci, Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı ülke olduğunun altını çizdi. Kirişci, 2021'de 25 milyar dolar ihracat yapıldığını ve 7 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiğini, 2002'ye kıyasla ileride olduğumuzu söyledi.

Gübrede %163 mazot desteğinde %395’lik yükseliş

Bakan Vahit Kirişci, gübre ve mazot destekleri konusunda da açıklamalarda bulundu. Desteklemenin süreceğini belirten Kirişçi şunları söyledi: “Gübre desteği birim fiyatları ürün bazında yüzde 130 ile yüzde 163 arasındaki oranlarda artırıldı. Mazot desteği, artan maliyetler ölçüsünde ürün gruplarına göre yüzde 130 ile yüzde 395 arasında artırıldı. 2002’de 1 ton buğday karşılığında 210 litre mazot alınırken, Ekim 2022 itibarıyla 265 litre alınıyor.”