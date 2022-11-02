Ekonomi Türkiye tarımda net ihracatçı 7 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye tarımda net ihracatçı: 7 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin en fazla gıda maddesi ithal eden ülke olduğu iddialarını rakamlarla çürüttü. Türkiye’nin tarımda net ihracatçı ülke olduğunu belirten Kirişci, 2021’de 25 milyar dolar ihracatla 7 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiğini ifade etti.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
Türkiye tarımda net ihracatçı: 7 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi
2021’de 25 milyar dolar ihracatla 7 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin tarımda net ihracatçı olduğunu söyledi. Kirişci, Bakanlığı’nın 2023 bütçesi üzerinde TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin üretimden çiftçilerin borçlarına kadar gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

KREDİLERİN DÖNÜŞ ORANI YÜZDE 99,4

Bakan Kirişci, “Ziraat Bankası'nca kullandırılan tarımsal kredileri 2002 yılında 77 bin çiftçi kullanırken, 2022'de 435 bin çiftçi kullandı” dedi. Kredilerin geri dönüş oranının 2002 yılında yüzde 37,8 iken, 2022’de yüzde 99,4 olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, “Eylül 2022 itibarıyla 753 bin çiftçinin toplam 153,8 milyar lira borcu bulunuyor. Eylül 2022 itibarıyla 180 milyar lira tarımsal kredinin yüzde 85'i sübvansiyonlu. Faiz indirimi ortalama yüzde 70 civarında. Yüzde 80 enflasyonun yaşandığı dönemde burada sübvansiyonun uygulanması çiftçilere önemli bir destek" şeklinde konuştu.

Vahit Kirişci
Vahit Kirişci

YURT DIŞINDA ARAZİ KİRALANMASI ÖNEMLİ

Kirişci, Türkiye ile Sudan arasındaki anlaşmaya yönelik ise tahsis edilmesi gereken arazilerin Sudan'daki hükümet değişikliği ve pandemi nedeniyle tahsis edilemediğini, dolayısıyla arazi kiralaması konusunda hiçbir ödeme yapılmadığını bildirdi. Venezuela’da tarım arazisi kiralanmasıyla alakalı eleştirilere ise Kirişci, "Türkiye'deki tarım sektörünün tecrübelerinden dünyanın yararlanmasını istiyoruz" yanıtını verdi.

TARIMDA KENDİ KENDİMİZE YETİYORUZ

Türkiye'nin en fazla gıda maddesi ithal eden ülke olduğu iddialarına değinen Kirişci, Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı ülke olduğunun altını çizdi. Kirişci, 2021'de 25 milyar dolar ihracat yapıldığını ve 7 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiğini, 2002'ye kıyasla ileride olduğumuzu söyledi.

Gübrede %163 mazot desteğinde %395’lik yükseliş

  • Bakan Vahit Kirişci, gübre ve mazot destekleri konusunda da açıklamalarda bulundu. Desteklemenin süreceğini belirten Kirişçi şunları söyledi: “Gübre desteği birim fiyatları ürün bazında yüzde 130 ile yüzde 163 arasındaki oranlarda artırıldı. Mazot desteği, artan maliyetler ölçüsünde ürün gruplarına göre yüzde 130 ile yüzde 395 arasında artırıldı. 2002’de 1 ton buğday karşılığında 210 litre mazot alınırken, Ekim 2022 itibarıyla 265 litre alınıyor.”

Tarımsal girişimlere kapsamlı destek
EKONOMİ
Tarımsal girişimlere kapsamlı destek
Koridor görüşmesi

Koridor görüşmesi

​Durdurmadık ara verdik.
İnternet gazetecileri önemli haklar elde ediyor

İnternet gazetecileri önemli haklar elde ediyor

​Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren Yeni Şafak için yazdı.
Türkiye kabusları oldu

Türkiye kabusları oldu

​Müzayede evleri kaçak tarihi eserleri 'başımız belaya girer' diye satmıyor.
Baronlara hizmet ediyor

Baronlara hizmet ediyor

​Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına sert cevap.
Kılıçdaroğlu'dan kimyasal iftirasının devamı

Kılıçdaroğlu'dan kimyasal iftirasının devamı

​'İspat etmezsen namertsin'
Yola çıkan gemiler güvende

Yola çıkan gemiler güvende

​Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre karardan öncekilerde sorun yok.
Adım adım Avrupa'ya

Adım adım Avrupa'ya

​Togg 92 farklı testten geçecek.
Haydar Baş'ın oğlunun sizden fazla oyu var

Haydar Baş'ın oğlunun sizden fazla oyu var

​İYİ Parti BTP'yi masaya istiyor.
Mehmetçik'e moral oldunuz

Mehmetçik'e moral oldunuz

​Oyuncu Haktanır'a vakur duruş tebriği.
Brezilya'da Bolsonaro darbeye mi hazırlanıyor

Brezilya'da Bolsonaro darbeye mi hazırlanıyor

​Mağlubiyeti kabul etmedi.

İran Azerbaycan'da silahlı grup kurmuş

İran Azerbaycan'da silahlı grup kurmuş

​Ajanlar Tahran ve Şam'a götürülerek askeri eğitimden geçirildi.
40 günde 63 kadın avukat ziyaret etti

40 günde 63 kadın avukat ziyaret etti

​Adnan Oktar onlarla 500 saat görüştü.
Musk Twitter'da tasfiyeye başladı

Musk Twitter'da tasfiyeye başladı

​Kendisini 'tek yönetici' yaptı.
Yeşildağ'a son görev

Yeşildağ'a son görev

​TürkMedya Grubu sahibinin kardeşi son yolculuğuna uğurlandı.
Bursa'da tekstil fabrikası yangını

Bursa'da tekstil fabrikası yangını

​Ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.
Sergen Yalçın'dan ses getiren itiraf

Sergen Yalçın'dan ses getiren itiraf

​Şampiyon oldukları sezonla ilgili soruya canlı yayında cevap verdi.
Kılıçdaroğlu'dan kimyasal iftirasının devamı: 'İspat etmezsen namertsin'
Gündem

Kılıçdaroğlu'dan kimyasal iftirasının devamı: 'İspat etmezsen namertsin'

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın “TSK kimyasal kullanıyor” iftirasına benzer bir iftira Kılıçdaroğlu’ndan geldi. CHP lideri, “Türkiye’nin cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yaptığı”nı söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve Jandarma suç duyurusunda bulundu. Soylu, Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisine göndermede bulunarak, “Hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İftiralarını yanına bırakmayacağız” dedi.
Blockchain’i KOBİ’lere taşıyacağız: İTO seçimlerinin ilk etabı 9 Kasım'da yapılacak
Ekonomi

Blockchain’i KOBİ’lere taşıyacağız: İTO seçimlerinin ilk etabı 9 Kasım'da yapılacak

İTO seçimlerinin ilk etabı olan meslek komitesi seçimleri, 9 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Seçimlerde tekrar aday olan Şekib Avdagiç, üye merkezli politikalarını gelecek 4 yılda da sürdüreceklerini söyledi. Avdagiç, “Yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji, e-ticaret, Metaverse ve dağınık yapıda bir veri tabanı sistemi olarak şifrelenmiş işlemlerin takibini sağlayan blockchain’i KOBİ düzeyine indirecek çalışmalar yürüteceğiz” dedi.
Şimdi sahne kadın oyunlarında
Hayat

Şimdi sahne kadın oyunlarında

Devlet Tiyatroları bu yıl ilk kez “Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali”yle kadın yazarların oyunlarını seyircisiyle buluşturacak. Festival, dünyanın dört bir yanından sadece kadınların yazdığı tiyatro metinleri ve seçkin sahne performanslarına ev sahipliği yapacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.