Türkiye tedarikte güçlü alternatif

ABD'nin Çin’den ithal ürünlere yönelik gümrük vergilerini yüzde 145’e kadar artırma kararı, küresel ticaret dengelerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Uzmanlara göre, yaşanan kriz Türkiye'nin bölgesel üretim ve tedarik merkezi olma yönündeki potansiyelini önemli ölçüde artırdı. Aynı zamanda Türkiye’nin sahip olduğu üretim kabiliyeti, geniş ürün yelpazesi ve Avrupa ile Orta Doğu’ya yakınlığı sayesinde ABD’li tedarikçiler için güçlü bir alternatif olduğu da vurgulanıyor. Özellikle tekstil, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve elektronik alt bileşenlerde Türkiye uluslararası alıcılara hem maliyet hem kalite açısından cazip gelebilir.





KOBİ'LER İÇİN DEV FIRSAT

Yeni Şafak'a konuşan İhracat Danışmanı Utku Bengisu, ABD-Çin ticaret krizinin Türkiye'deki 3,5 milyona yakın KOBİ için avantaja dönüşebileceğini belirterek, "Türk KOBİ’leri bu dönemi kazanç kapısına çevirebilir. Özellikle ortak alanlarda ürün depolayıp yerinde pazarlama stratejileri ile ilerleyerek, e-ticarette birliktelik oluşturabilirse özellikle ABD pazarında önemli bir tedarikçi açığını kapatabiliriz. Ayrıca bu dönemde devlet-sanayi iş birliği de artırılarak hem pazarlarda tedarikçilerin önü açılabilir hem de Türkiye’nin üretim kapasitesi de artırılarak farklı pazarlar için altyapı oluşturulabilir" dedi.





HIZLI KARAR ALINMALI

Bengisu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye bu ticaret savaşından çok daha güçlenerek çıkabilir ancak hızlı kararlar alınmalı. Hem Avrupalı devletler hem de diğer ülkelerin bu savaştan etkilenmemesi için Avrupa ile gümrük birliği, ABD ihracatına olumlu yansıyacak şekilde yeniden ele alınmalı. Ayrıca yüzde 10 olarak Türkiye’ye uygulanan gümrük vergisinin kalıcı hale getirilmesi için de çalışmalar yapılmalı. Ara malı ve yerli üretimin hızla artırılması ile ciddi anlamda küresel tedarikçi rolü için girişimler yapılabilir."



