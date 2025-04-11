ABD'li zenginler geri adım attırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 145'e çıkarırken, müzakere için elini uzatan 75'ten fazla ülkeye yönelik ek tarifelere 90 günlük ara verdiğini açıkladı. Trump'ın erteleme kararında ABD'li milyarder ve danışmanı Elon Musk başta olmak üzere seçim kampanyasını destekleyen CEO'ların baskısı etkili oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin daha belirgin hale gelmesinin yanı sıra ekonomik durgunluk ihtimalinin güçlenmesi de Trump'ın geri adım atmasının sebepleri arasında gösterildi. Ayrıca birçok ülkenin ABD yönetimiyle müzakere talepleri ve oluşan yoğun diplomasi trafiği ticaret savaşlarında cepheyi şimdilik Çin ile sınırlı tuttu.





AB KARARDAN MEMNUN

Avrupa Birliği (AB) ve hedefteki diğer ülkeler Trump'ın karşılıklı tarifeleri erteleme kararını memnuniyetle karşıladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, atılan adımın global ekonominin istikrarlı hale gelmesi için önemli olduğunu, ticaret ve tedarik zincirlerinin işleyebilmesi için öngörülebilir şartlar gerektiğini vurguladı. Tarifelerin işletmelere ve tüketicilere zarar verdiğine işaret eden von der Leyen, "AB ile ABD arasında sıfır gümrük vergisi anlaşmasını savunuyorum" dedi.





ÇİN: BASKILARA BOYUN EĞMEYİZ

Pekin yönetimi ise ABD'nin baskılarına boyun eğmeyeceklerini yineledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, şöyle konuştu: "Eğer ABD bir tarife ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa, Çin sonuna kadar karşılık verecek. Çin böyle hegemonik ve zorbaca hamleleri kabul etmeyecek. Baskı, tehdit ve şantaj Çin ile anlaşmanın doğru yolları değil."





KÜRESEL GSYH YÜZDE 7 AZALIR

ABD-Çin tarife restleşmesinde tansiyon düşmezken, uluslararası kuruluşlardan da hem ikili ticaretin hem küresel ekonomik görünümün zarar görebileceğine ilişkin uyarılar geliyor. Son olarak Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, ABD ile Çin'in "kısasa kısas yaklaşımının" risklerine dikkat çekti. Okonjo-Iweala, "Tırmanan ticari gerilim, iki ülkenin ticaretinde yüzde 80'i bulan daralmaya ve küresel reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'da yüzde 7 azalmaya yol açabilir" dedi.





"SPEKÜLATÖR TRUMP" TARTIŞMASI

Çin hariç 75'ten fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulması küresel piyasalarda olumlu hava estirirken, ABD'de bir başka tartışmanın da fitilini ateşledi. Trump'ın 9 Nisan'da ABD saatiyle 09.37'de, sosyal medyada "satın almak için harika bir zaman" paylaşımında bulunması, aynı gün 13.18'de ise Çin'e tarifeleri yüzde 145'e çıkarırken, diğer ticaret ortakları için ek gümrük vergilerine mola verdiğini duyurması piyasalarda içeriden bilgiye dayalı işlem iddialarını da getirdi. Demokrat Senatör Adam Schiff, "Yönetimde kim Trump'ın son tarife kararını önceden biliyordu? Hisse senedi alıp satan ve halkın sırtından kâr eden oldu mu?" dedi. Demokrat Senatör Elizabeth Warren da şunları kaydetti: "Başkan Trump'ın Wall Street'teki bağışçılarına fayda sağlamak için piyasayı manipüle edip etmediğinin araştırılması çağrısında bulunuyorum, üstelik bütün bedeli çalışan insanlar ve küçük işletmeler öderken. Trump, tarifelerdeki bu ani dönüşüyle içeridekilerin kâr etmesine yardım mı etti? Görünen o ki bu düpedüz yolsuzluk."





ÇİN'E VERGİ %145'İ BULUYOR

Beyaz Saray, Trump'ın yüzde 125'e yükseltileceğini duyurduğu Çin'e yönelik gümrük vergisi oranının yalnızca karşılıklı tarifeleri kapsadığını belirterek, toplam tarife oranının fentanil krizi dolayısıyla uygulananlar dahil edildiğinde yüzde 145'e ulaştığını bildirdi. Yetkili, Trump'ın %125'ten bahsederken, yalnızca karşılıklı tarifelere atıfta bulunduğunu kaydetti.



