Türkiye uluslararası yatırım dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor: Nigel Morris Türkiye'nin lider yatırımcılarıyla buluştu

Türkiye girişimcilik ekosistemine uluslararası yatırımcıların dikkatini çekme misyonunu başarıyla sürdüren kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Girişimci Kurumlar Platformu (GKP), geçtiğimiz Mayıs ayında uluslararası yatırımcıların geniş katılımıyla gerçekleşen CVC Bosphorus’24 etkinliğine ev sahipliği yaptıktan sonra şimdi de Nigel Morris’i ağırlıyor. GKP, daha önce Kanada'nın en büyük fonlarından Portage'ın kurucu ortağı ve partneri Adam Felesky ve İngiltere'nin önde gelen yatırım fonlarından Apis Partners’ın kurucusu Udayan Goyal gibi önemli isimleri de ağırlamıştı. Bu etkinlikler, GKP'nin küresel yatırımcıları Türkiye'ye çekme ve yerel girişimcilerle bağlantılar kurma çabalarının bir parçası olarak düzenlenmiştir.





Fintech lideri Nigel Morris Türkiye'de

QED Investors'ın kurucularından ve baş yatırımcılarından biri olan Nigel Morris, Capital One’ı dünya çapında başarıya ulaştıran stratejik zekası ve fintech dünyasında yaptığı etkileyici yatırımlarla tanınıyor. QED Investors altında, Credit Karma, Nubank, Avant, SoFi, Klarna, GreenSky ve AvidXchange gibi 29 unicorn'a yatırım yapmış olan Morris, yönettiği 5 milyar dolarlık varlıkla fintech dünyasında öne çıkıyor. Bu özel etkinlikte, Morris Türkiye'nin finansal teknoloji ve yatırım potansiyelini değerlendirdi ve uluslararası yatırımcılarla paylaştı.





Türkiye'nin yatırım dünyasından önemli isimler buluştu

Swissotel The Bosphorus İstanbul'da Finberg Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimci Kurumlar Platformu'nun (GKP) kurucusu İhsan Elgin'in koordinasyonunda düzenlenen bu özel etkinliğe katılan liderler arasında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, Türkiye Kalkınma Fonu CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Elif Altuğ, Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Fiba Holding İcra Kurulu Üyesi Mehmet Güleşçi, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, Yapı Kredi Bankası Sınırsız Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Ak Portföy CEO'su Mehmet Ali Ersarı, Yıldız Ventures Yatırım Komitesi Üyesi Yahya Ülker ve Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan yer aldı. Etkinlik, 15'e yakın üst düzey liderin katılımıyla gerçekleşti.

Nigel Morris yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin fintech ve yatırım potansiyeli beni heyecanlandırıyor. QED Investors olarak, yenilikçi ve büyüme odaklı girişimlere yatırım yapma misyonumuzla Türkiye'yi önemli bir ortak olarak görüyoruz.” dedi. QED Investors, dünya çapında 225'ten fazla şirkete yatırım yapmış olup, 19 ülkede faaliyet göstermekte ve 5 milyar dolardan fazla varlık yönetmektedir.

İhsan Elgin, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin yeniden güven kazanan ivmesi ve fintech alanında sunduğu fırsatlar uluslararası yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu etkinlik, Türkiye'deki yatırım potansiyelini dünyaya tanıtmak ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek için önemli bir platform sağlıyor,” dedi.





Türkiye'nin yeniden güven kazanan ivmesi

Türkiye, son dönemde ekonomik ve finansal alanda yeniden güven kazanan bir ivme yakalayarak uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Girişimci Kurumlar Platformu, bu ivmeyi desteklemek ve ülkemizdeki yatırım fırsatlarını uluslararası arenada tanıtmak amacıyla düzenlediği etkinliklerle bu sürece katkıda bulunuyor.





Girişimci Kurumlar Platformu hakkında

Girişimci Kurumlar Platformu (GKP), Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir platformdur. GKP, girişimcilere, yatırımcılara, mentorlara ve diğer paydaşlara bir araya gelerek bilgi paylaşımı, iş birliği ve ağ oluşturma fırsatları sunar. Aynı zamanda uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye çekerek ülkedeki girişimcilik potansiyelini dünya çapında tanıtmayı hedefler.





QED Investors hakkında

QED Investors, finansal teknoloji (fintech) alanında faaliyet gösteren girişimlere yatırım yapan lider bir risk sermayesi şirketidir. Nigel Morris ve Frank Rotman tarafından kurulan QED Investors, başarılı fintech şirketlerinin büyümesine katkı sağlamak amacıyla yatırım, mentorluk ve stratejik destek sunmaktadır.



