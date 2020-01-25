Türkiye'de kazanacak

Kruvaziyer gemileri rotalarını yeniden Türkiye’ye çevirdi. Son olarak genel merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan MSC Cruises firması 2 gemiyle ülkemize yeniden sefer başlatmaya hazırlanıyor. Firma Yönetici Direktörü Angelo Capurro, "2016’da turizm sektöründe yaşanan kriz sonrasında İstanbul ve İzmir limanlarını, Yunanistan limanlarıyla değiştirdik. Bunun sonucunda belli bir zarara uğradık. Şirket olarak bu zararı absorbe ettik, şimdi onu kazanmanın zamanı” dedi. Bu zararı hesap etmenin çok kolay olmadığını anlatan Angelo Capurro, “Birincisi taleplerde çok düşüş oldu. İkincisi ise yeni bir rotaya yatırım yapmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

Angelo Capurro

YOĞUN BİR TALEP VAR

“2021 yaz döneminde, İstanbul ve Kuşadası’na gerçekleştireceğimiz Ege ve Adriyatik programlarında, hep birlikte başarılı bir yıl geçireceğimizi öngörüyoruz” diyen Angelo Capurro, İstanbul'un işin içine dahil olmasıyla ürünün çok daha rahat bir şekilde satılacağını ifade etti. Gemilerindeki ve potansiyel misafirleriyle sürekli anketler yaptıklarına dikkat çeken Capurro, “Bu anketler sonucunda İstanbul’un Doğu Avrupa’da en çok talep gören destinasyon olduğu ortaya çıktı. İstanbul’dan hareket edecek gemilere bütün dünyadan yolcu bindirmeyi planlıyoruz” dedi. Angelo Capurro, kentin özellikle İngiltere ve Avustralya, ABD pazarlarından çok büyük talep aldığını söyledi.

FIRSAT PEŞİNDEYİZ

Avrupa ve diğer kıtalarda 1,5-2 sene öncesinden rezervasyonların başladığını hatırlatan Capurro, “Beklenen bir ürün olduğu için bize sadece duyurmak kaldı. Gelir konusunda şu an bir şey söylememekle beraber çok memnun olduğumuzu belirtebilirim” şeklinde konuştu. İstanbul limanına çok büyük talep olması halinde Trieste Limanı’na ayırdıkları kabinleri buraya kaydırmaya hazır olduklarını ifade eden Capurro, “Talep arttığı sürece yatırımlarımızı arttırmaya devam edeceğiz. Rotamıza İstanbul ve Kuşadası’nı ekleyerek Türkiye ekonomisine daha fazla katkıda bulunacağız. Burada bir liman yatırım fırsatımız çıkarsa değerlendirmek isteriz” ifadelerini kullandı.

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KİŞİ BAŞI 150 AVRO BIRAKACAKLAR

Fiyatların 89 avrodan başladığın dile getiren Angelo Capurro, Türkiye’ye gelen her bir misafirin ortalama 150 avro bırakacağını bildirdi. Capurro, konuşmasını şöyle sürdürdü: "MSC Fantasia, 25’er kez İstanbul ve Kuşadası’na uğrarken, MSC Lirica ise sezon boyunca 23 kez Kuşadası’nı ziyaret edecek. Gemiler bu sürede Türkiye’ye ortalama 212 bin 500 yolcu taşıyacak ve Türkiye’den 10 bin misafiri ağırlayacak."

İSTANBUL NEDEN ANA LİMAN OLMASIN?

Angelo Capurro, Venedik’te gemilere uzun zamandır sınırlama getirildiğini hatırlatarak, "100 bin tondan daha büyük gemiler Venedik Kanalı’ndan geçemiyor. Türkiye’de böyle bir fırsat yakalarsak tabiki de değerlendiririz. Gemilerimizle İstanbulla, Akdeniz’de ana liman olarak güçlü bir alternatif yaratmış oluyoruz. İstanbul bu noktada neden ana liman olmasın?” dedi.

YENİ HAVALİMANI İLGİYİ ARTTIRDI

2015 yılında, en iyi dönemlerinde Türkiye’ye 3 tane gemiyle, yaklaşık 455 bin yolcu getirdikleri bilgisini paylaşan Capurro, şunları söyledi: “Galataport’u proje aşamasından beri takip ediyoruz. Fakat yeni hava limanının da yapılması bizim ilgimizi daha çok arttırdı. Bu projeler yabancı yayınlarda da tanıtıldı. Yabancı tüketicinin de artık aklına girmeye başladı. Bu bizim kararı hızlandırmamız da etkili oldu.”

HAVAYOLUYLA GELİP GEMİYLE GİDEBİLİRLER

Necla Tuncel

Firmanın Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel ise 5 yıl aradan sonra 2021 yılında gemilerin Türkiye’ye dönecek olması hem Türkiye’ye tekrar turist getirebilmek hem de misafirlerini Türkiye limanlarından gemiye bindirebilmenin kendilerini heyecanlandırdığını aktardı. Tuncel, yeni yapılarıyla birlikte öncelikli olarak Türkiye limanlarının global anlamda Cenova, Marsilya, Barselona, Dubai gibi iniş ve biniş limanı olarak belirlendiğine işaret ederek, “Artık dünyanın çeşitli ülkelerinde sayısı 50’yi bulan tüm MSC ofisleri, direkt sistemden İstanbul ve Kuşadası için satış yapabilecek. Böylece farklı ülkelerden gelecek yolcular, İstanbul ve Kuşadası’nı günübirlik gezmek yerine, Türkiye’ye uçarak, gemiye direkt buradan katılma imkanı elde edecek” değerlendirmesinde bulundu.