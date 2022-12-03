Ekonomi Türkiyede konuta talep artarak sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’de konuta talep artarak sürüyor

Bugüne kadar 9 ülkede 80’i aşkın proje üreten Esta Construction, Benesta Benleo Acıbadem projesinin lansmanını yaptı. İstanbul’un Acıbadem semtinde yapımı süren ve kaba inşaatının yüzde 70’inin tamamlandığı Benesta Benleo Acıbadem’de 550 daire bulunuyor.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
Türkiye’de konuta talep artarak sürüyor
​​Bugüne kadar 9 ülkede 80’i aşkın proje üreten Esta Construction, Benesta Benleo Acıbadem projesinin lansmanını yaptı.

Bugüne kadar 9 ülkede 80’i aşkın proje üreten Esta Construction, Benesta Benleo Acıbadem projesinin lansmanını yaptı. İstanbul’un Acıbadem semtinde yapımı süren ve kaba inşaatının yüzde 70’inin tamamlandığı Benesta Benleo Acıbadem’de 550 daire bulunuyor. Teslimatların Aralık 2024’te yapılacağı projede 2+1’den 6+1’e kadar değişen daire seçenekleri bulunuyor. Yüzde 25 peşin ve 120 ay vade seçeneği satışa çıkan projede 2+1 dairelerin fiyatı 8 milyon 250 bin liradan başlıyor.

3 METRE TAVAN YÜKSEKLİĞİ

Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, projenin lansman döneminde büyük ilgi gördüğünü ve kısa sürede dairelerin yüzde 20’sinin satıldığını söyledi. Diker, “Her detayı ince düşünülmüş mimari özelliklere sahip projemiz lansman döneminde büyük ilgi görüyor. Bunda hem projenin rafine mimari etkisinin hem de inşaatın hızla ilerlemesinin büyük etkisi var” dedi. Diker, Türkiye’de konuta büyük bir talep olduğunu ve bu projelerle konut arzını sağlamak istediklerini ifade etti. Tavan yüksekliği 3 metreyi bulan dairelerin metrekare fiyatının 82 bin ila 120 bin TL arasında değiştiğini kaydeden Diker, “Evlerin büyüklüğü ise 85 ila 515 metrekare arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

ÖNCELİK YEŞİL ALANLAR

Projedeki sosyal yaşama yeşil alan tasarımlarıyla öncelik verdiklerini belirten Diker, “Bu projede yeşil alana ve sosyal yaşama çok önem verdik. 30 bin dönümlük arazimizin 15 dönümünü iki futbol sahası büyüklüğünü Benleo Parka ayırdık ve önce parkın çizimleri tamamlandı. Sonra blokları etrafa yerleştirdik. Parkta her yaş grubu için 20’den fazla aktivite alanı var. Acıbadem bölgesinde hatta Anadolu yakasında bir vaha olarak nitelendirebiliriz” diye konuştu. Akasya AVM’ye yürüme mesafesindeki proje; Çamlıca Kulesi, Bağdat Caddesi, Kadıköy, Kalamış Marina gibi adreslere; Zincirlikuyu, Beşiktaş, Levent, Mecidiyeköy, Taksim, Karaköy lokasyonlarına ve Boğaz hattına yakınlığı ile merkez bir konumda bulunuyor.

Roksana Diker
Roksana Diker

9 ülkede 80 proje yaptık

Roksana Diker, 9 farklı ülkede 80'i aşkın proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Diker, “Benesta markası ile konut sektörüne yeni bir bakış açısı getiren Türkiye'nin global inşaat şirketi Esta Construction, uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından her yıl hazırlanan "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" 2022 listesinde 22 basamak birden yükselerek 93. sıraya yerleşti. Rusya'da 3, Almanya'da, Romanya'da, Irak'ta ve Libya'da birer ofisi ile 17.500 kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

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