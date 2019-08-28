Ekonomi Türkiyede üretilen lüks yat Singapura satıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’de üretilen lüks yat Singapur’a satıldı

Türkiye’de üretilen lüks yat Singapur’a satıldı

Bursa’da üretilerek Singapur’a satılan 13.5 metre uzunluğunda, 18,7 tonluk lüks yat, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan DP World Yarımca Limanı’nda nakliye gemisine yüklendi. Özel vinçlerle denizden limana çıkarılan lüks yattın zarar görmemesi için uzman operatörlerin kullandığı vinçlerle özenle taşındı.

Haber Merkezi IHA
Beşik üzerine alınan lüks yat, Singapur'a gönderilmek üzere gemiye yüklendi.
Beşik üzerine alınan lüks yat, Singapur'a gönderilmek üzere gemiye yüklendi.

Kocaeli’den Singapur’a ihraç edilen 18,7 ton ağırlığındaki lüks yat, denizden vinç yardımıyla alınıp DP World Yarımca Limanı’ndaki nakliye gemisine yüklendi.
Bursa’da üretilerek Singapur’a satılan 13.5 metre uzunluğunda, 18,7 tonluk lüks yat, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan DP World Yarımca Limanı’nda nakliye gemisine yüklendi.

  • Özel vinçlerle denizden limana çıkarılan lüks yattın zarar görmemesi için uzman operatörlerin kullandığı vinçlerle özenle taşındı.

Limanda bir beşik üzerine alınan lüks yat daha sonra Singapur’a gönderilmek üzere gemiye yüklenerek uzman bir ekip tarafından sabitlendikten sonra yola çıkarıldı.

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