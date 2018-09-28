Türkiye’de üretip Katar’a satacak

Anlaşmanın imza töreni, Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Gigin, Tekzen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur Mertoğlu, Al Meera Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Salah Al-Hammadi’nin katılımı ile İstanbul’da gerçekleşti.
KAPSAMI GENİŞLEYECEK
Toplantıda iş birliğine ilişkin bilgi veren Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Gigin, “Bugün imzaladığımız anlaşma çerçevesinde önümüzdeki bir yıllık süre içinde Katar’a ürün tedarik edeceğiz. Bu ticaretin kapsamının artarak devam edeceğini düşünüyoruz” dedi