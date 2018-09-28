Türkiye’de üretip Katar’a satacak

Hayat

En güzel ve anlamlı cuma mesajları

En güzel ve anlamlı cuma mesajlarını sizler için hazırladık. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Haberimizde sizler için hazırladığımız SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını bulabilirsiniz.