Ekonomi Türkiyede üretip Katara satacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’de üretip Katar’a satacak

Ev güzelleştirme merkezi Tekzen ile Katar’ın en büyük perakendecisi Al Meera Holding arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. Bu çerçevede Katarlı şirketin ilk yıl 100 milyon dolara varan alım yapması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salah Al-Hammadi - Murat Gigin - Onur Mertoğlu
Salah Al-Hammadi - Murat Gigin - Onur Mertoğlu

Anlaşmanın imza töreni, Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Gigin, Tekzen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur Mertoğlu, Al Meera Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Salah Al-Hammadi’nin katılımı ile İstanbul’da gerçekleşti.

KAPSAMI GENİŞLEYECEK

Toplantıda iş birliğine ilişkin bilgi veren Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Gigin, “Bugün imzaladığımız anlaşma çerçevesinde önümüzdeki bir yıllık süre içinde Katar’a ürün tedarik edeceğiz. Bu ticaretin kapsamının artarak devam edeceğini düşünüyoruz” dedi

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