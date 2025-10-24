Türkiye’nin elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerji payı artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin elektrik kurulu gücünde eylül ayında kaydedilen artışı değerlendirdi. Toplam kurulu gücün 121 bin 418 megavat olduğunu belirten Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Buna göre, toplam kurulu gücün yüzde 61,6’sına karşılık gelen 74 bin 746 megavatlık kısmı yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Rüzgâr ve güneş enerjisinin kurulu gücü ise 38 bin 363 megavata ulaşarak toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 31,6’ya çıkardı.

Bakan Bayraktar, güneş enerjisinin tek başına yüzde 19,9 paya sahip olduğunu vurgulayarak, “Başka bir deyişle toplam kurulu gücün beşte biri güneşten geliyor. Rüzgârı da eklediğimizde, toplam kurulu gücün yüzde 31,6’sının bu iki kaynağa dayalı olduğunu görüyoruz” dedi.

Ayrıca yerli kaynakların kurulu güç içindeki payının yüzde 71 ile rekor seviyeye ulaştığını kaydeden Bakan, elektrik üretiminde sürdürülebilir ve yerli kaynak kullanımının önemine dikkat çekti.

Bakan Bayraktar: Türkiye yenilenebilir enerjide Dünya 11’incisi, Avrupa 5’incisi konumunda

Türkiye’deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacının sadece rüzgâr ve güneş santrallerinden üretilen elektrikle karşılandığını hatırlatan Bakan Bayraktar, "Yaptığımız hamlelerle hem elektrik sektörümüzü geliştiriyor hem de büyük bir dönüşüme imza atıyoruz. Yenilenebilir enerjide 2002’de 12 bin megavat olan kurulu gücü, bugün yaklaşık 75 bin megavat seviyesine getirdik. Türkiye bu sayede yenilenebilir enerji alanında dünyada 11’inci, Avrupa’da ise 5’inci sıraya çıktı. Rüzgâr ve güneşte 38 bin megavatı aşan kurulu gücümüzü gelecek 10 yılda 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.







